경북도의회 예산결산특별위원회, 2025회계연도 결산심사 돌입

도·교육청 재정운용의 적정성과 효율성 집중 점검

이미지 확대 경북도의회 예산결산특별위원회(위원장 김진욱) 회의 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

세줄 요약 경북도의회 예결특위, 2025회계연도 결산심사 돌입

경북도·교육청 예산집행 적정성, 효율성 점검

결산 결과, 내년도 예산편성 기초자료 활용

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경북도의회 예산결산특별위원회(위원장 김진욱)는 이달 13일부터 14일까지 양일간에 걸쳐 경북도와 경북도교육청의 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 본격적인 심사에 돌입한다.이번에 진행되는 결산심사는 도민의 소중한 혈세가 당초 세운 정책 취지와 사업 목적에 맞게 올바르게 쓰였는지 검증하는 한편, 예산 집행 과정에서 나타난 불용액이나 이월액 등의 발생 요인을 파악하고 재정 운용상 미비점을 진단해 향후 예산 편성 및 효율적 재정 관리의 밑바닥 자료로 활용하기 위한 핵심적인 절차다.심사 일정 첫날인 13일에는 2025회계연도 경북도 소관 결산과 예비비 지출 내역을 집중적으로 들여다보며, 주요 지표로는 세입 결산액 16조 6220억원, 세출 결산액 15조 9700억원을 기록해 결산상 잉여금은 총 6520억원으로 집계되었고, 이 중에서 차년도 이월액 4605억원과 보조금 반납액 109억 원을 공제한 순세계잉여금은 1805억원 규모다.둘째 날에는 경북도 결산심사에 이어 2025회계연도 경북도교육청 소관 결산 및 예비비 지출 승인안을 심사한다. 경북도교육청의 세입결산액은 5조 9922억원, 세출결산액은 5조 8036억원으로, 결산상 잉여금은 1886억원이다. 이 중 다음연도 이월액 1208억원과 보조금 반납액 9억원을 제외한 순세계잉여금은 669억원이다.예산결산특별위원회는 이틀간의 심사를 통해, 경북도와 교육청의 재정운용 전반을 심도 있게 점검하고, 예산의 적정성과 효율성을 확보하는 데 집중할 방침이다.김진욱 위원장은 “결산은 한 해의 예산집행 결과를 점검하는 데에 그치지 않고, 그 결과를 바탕으로 내년도 예산을 더 내실 있게 편성하기 위한 중요한 과정”이라며 “이번 결산심사를 통해 예산이 당초 목적에 맞게 효율적으로 집행됐는지 꼼꼼히 살피고 미흡한 부분은 개선해 내년도 예산편성과 재정운영에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.한편, 2025회계연도 경북도 및 경북도교육비특별회계의 결산 및 예비비 지출 승인의 건은 오는 15일 제366회 경북도의회 제1차 정례회 제3차 본회의에 상정돼 심의·의결될 예정이다.류정임 리포터