괴산군, 농어촌 기본소득 공모 ‘2전 3기’

선정 땐 군비 더해 月 20만원 지급

세줄 요약 농어촌 기본소득 공모 세 번째 도전

민관협의체·읍면 실무추진단 구성

주민 설명과 조례 제정, 결의대회 추진

2026-10-13 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 괴산군이 농어촌 기본소득 시범사업 추가 공모에 사활을 걸고 있다. 괴산군은 1·2차 공모에서 탈락해 이번이 세 번째 도전이다.괴산군은 시범사업 유치와 안착을 위해 민관협의체와 11개 읍면 실무추진단을 구성했다고 12일 밝혔다. 이수현 부군수가 위원장인 민관협의체는 기본소득 사업의 컨트롤타워 역할을 한다. 시범사업 재원 확보 방안과 사업 분석 및 평가, 주요 현안 의견 수렴을 맡는다.11개 읍·면 주민과 읍·면장으로 구성된 실무추진단은 기본소득 사업이 왜 필요한지를 주민들에게 알리고 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 애로 사항 파악 등을 전담한다.군 관계자는 “준비 상황과 주민들의 사업 이해도 등이 주요 평가 항목”이라며 “오는 23일 관련 조례도 제정한다”고 말했다.군은 공모 선정을 목표로 릴레이 결의대회도 추진하고 있다. 지난달 3일 괴산 고추축제 개막식 현장을 시작으로 각 읍·면 주요 협의체와 기관단체별 행사로 결의대회를 확산하고 있다. 12일에는 불정면 적십자봉사회가 기본소득 유치 기원 행사를 가졌다.정부는 다음 달 3일까지 신청서를 접수한 뒤 평가를 거쳐 18개 기초단체를 선정 발표할 예정이다. 1·2차 공모까지 합하면 기본소득 시범지역은 총 35곳으로 늘어난다.이번에 선정된 지방자치단체 주민들에게는 내년 1년간 매달 15만원 상당의 지역 상품권이 지급된다. 사업비는 국비와 지방비 5대 5 분담이다. 괴산군은 여기에 5만원을 더해 총 20만원을 지원할 예정이다. 현재 충북에선 옥천군과 보은군이 사업을 진행 중이다.괴산 남인우 기자