이철식 경북도의원, 전국 최초 농업 인공지능 전문 조례 제정 추진

경북 주력 작목 특화 AI 기술 개발·보급, 데이터 플랫폼 구축 등 체계적 지원

농업 디지털 전환으로 경북 농업 경쟁력 강화

이미지 확대 이철식 경북도의원

세줄 요약 전국 최초 농업 특화 인공지능 조례안 발의

스마트팜·데이터 플랫폼·컨설팅 지원 명시

주력 작목 실증과 기후대응 근거 마련

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경북도의회 제366회 제1차 정례회에서 국민의힘 소속 이철식 의원(경산)은 경북도 농업 분야의 인공지능 기술 발전과 디지털 대전환을 제도적으로 뒷받침하기 위한 법적 기틀을 다지고자 ‘경북도 농업 인공지능 육성 및 디지털 전환 촉진 조례안’을 대표로 발의했다.이번에 발의된 조례안은 국내 광역 및 기초 자치단체 중 최초로 오직 농업 부문만을 특화하여 인공지능 기술 육성 방안을 명문화했다는 점에서 큰 의미를 지닌다.조례안에는 농업 인공지능 육성을 위한 체계적인 지원 근거가 담겨 있으며 ▲스마트팜 연계 AI 시스템 개발, 생성형 인공지능 기반 농업 컨설팅·정보 서비스 개발 등 지원사업 추진 ▲농업 데이터 통합 플랫폼 구축, 작목별·지역별 표준화 및 민간 개방 ▲농업 AI 핵심 분야 연구·기술개발 지원 ▲창업 육성, 판로 개척, 지식재산권 보호 등 산업 활성화 등의 내용을 명시하고 있다.특히 경북도의 농업 특성을 적극 반영하여 ▲사과·참외·포도·복숭아 등 경북 주력 작목별 농업 인공지능 기술 연구·실증 및 현장 적용방안을 육성계획에 필수 포함하도록 규정하고 ▲기후변화·탄소중립 대응을 위한 농업 인공지능 기술 활용 방안도 체계적으로 추진할 수 있는 근거를 마련했다.조례를 대표 발의한 이 의원은 “경북도 농업은 고령화·인력 부족·기후변화라는 삼중 위기에 직면해 있으며, 인공지능과 디지털 기술 없이는 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다”고 강조하며 “이번 조례 제정으로 경북도 농업의 디지털 전환을 체계적으로 뒷받침하고, 주력 작목에 특화된 현장 맞춤형 AI 기술이 농업 현장에 빠르게 보급되어 농업인의 소득 향상과 경영 안정에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 지난 7일 경북도의회 농수산위원회의 문턱을 무난히 넘어선 이번 조례안은 오는 15일에 개최되는 본회의에서 최종적인 의결 절차를 밟을 것으로 전망된다.류정임 리포터