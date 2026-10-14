오세훈 “크리스마스까지 3만호 착공”

서울시, 정비사업장 11곳과 협약

2031년까지 31만가구 ‘닥공’ 모드

이미지 확대 오세훈 서울시장이 13일 ‘주택공급 목표 달성 공동협력 협약식’에서 발언하고 있다.

서울시 제공

세줄 요약 서울시, 연내 11개 정비사업장 협약 체결

공사비 갈등·인허가 지연 해소에 집중

크리스마스까지 3만가구 착공 목표 제시

2026-10-14 18면

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서울시가 2031년까지 31만가구 착공 목표를 달성하기 위해 연내 착공 예정인 정비사업장 11곳의 사업 추진 주체들과 협약을 맺었다. 공사비 갈등과 인허가 지연 등 착공을 가로막는 문제를 빠르게 해결해 올해 목표인 3만가구 착공을 마무리하겠다는 취지다.서울시는 13일 시청에서 오세훈 시장 주재로 11개 정비사업 조합, 5개 시공사, 8개 자치구가 참여한 ‘주택공급 목표 달성 공동협력 협약식’을 열었다.시는 올해 착공 목표로 관리해 온 25개 정비사업장 가운데 14곳, 약 1만 5000가구의 착공을 마쳤다. 남은 11곳의 착공 예정 물량은 1만 6117가구다. 한남3구역(5970가구), 방배13구역(2228가구), 신월곡1구역(2200가구), 마천4구역(1254가구) 등이다.협약에 따라 조합은 착공에 필요한 의사결정을 신속히 하고, 시공사는 공사비 정보를 투명하게 공유하며 비용 절감과 안전 관리에 협력하기로 했다. 시와 자치구는 인허가 처리 속도를 높이고 조합과 시공사 갈등을 조정해 사업이 지연되지 않도록 지원한다. 이어 김성보 행정2부시장 주재로 특별공정회의도 열렸다. 참석자들은 11개 사업장의 공사비 갈등과 철거·인허가 지연 여부를 점검하고 해결 방안을 논의했다.서울시는 지난해 7월부터 22차례 실무회의를 열어 정비사업 진행 상황을 점검해 왔다. 민선 9기에는 행정2부시장이 주재하는 회의로 격상했다. 자치구에서 해결하기 어려운 문제는 시가 직접 조정하고 후속 조치까지 확인할 계획이다.오 시장은 소셜미디어(SNS)에서 지난 6월부터 집무실에 정비사업 실적을 확인하는 현황판을 설치해 매일 점검하고 있다고 밝혔다. 앞으로는 이를 ‘정비사업 정보몽땅’ 포털에 공개할 방침이다. 오 시장은 “크리스마스까지 착공 목표를 완수하겠다”며 “속도를 높이는 만큼 안전과 품질은 더 엄격하게 지켜내야 한다. 공기 단축이 부실과 위험으로 이어지는 일은 결코 없게 하겠다”고 강조했다.이범수 기자