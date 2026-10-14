서울Pn 지방자치 자치뉴스 가을 비로 짙어지는 단풍 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/10/14/20261014018010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-14 00:08 입력 2026-10-14 00:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 가을 비로 짙어지는 단풍 전국 대부분 지역에 가을 비가 내린 13일 대구 동구 팔공산 동화지구에 단풍이 물든 가운데 시민들이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다. 대구 연합뉴스 전국 대부분 지역에 가을 비가 내린 13일 대구 동구 팔공산 동화지구에 단풍이 물든 가운데 시민들이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다.대구 연합뉴스 2026-10-14 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지