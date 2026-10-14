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가을 비로 짙어지는 단풍

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수정 2026-10-14 00:08
입력 2026-10-14 00:08
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가을 비로 짙어지는 단풍
가을 비로 짙어지는 단풍 전국 대부분 지역에 가을 비가 내린 13일 대구 동구 팔공산 동화지구에 단풍이 물든 가운데 시민들이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다.
대구 연합뉴스


전국 대부분 지역에 가을 비가 내린 13일 대구 동구 팔공산 동화지구에 단풍이 물든 가운데 시민들이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다.

대구 연합뉴스
2026-10-14 18면
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