이미지 확대 가을 비로 짙어지는 단풍 전국 대부분 지역에 가을 비가 내린 13일 대구 동구 팔공산 동화지구에 단풍이 물든 가운데 시민들이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다.

대구 연합뉴스

2026-10-14 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국 대부분 지역에 가을 비가 내린 13일 대구 동구 팔공산 동화지구에 단풍이 물든 가운데 시민들이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다.대구 연합뉴스