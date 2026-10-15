김정대 경북도의원 “안동의료원 이전·신축 계획 재검토 촉구…도청신도시와 원도심 동반 성장 해법 찾아야”

제366회 제1차 정례회 5분 자유발언…“누구를 위한 공공의료인가 살펴봐 달라”

취약계층 진료 28만 5000여 건…2024년 입원환자 중 75세 이상 50.1%

용역 결과 신도시 이전 후 첫 해 적자 약 142억 원 전망... 원도심 생활권 내 신축 방안 제시

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세줄 요약 안동의료원 이전·신축 계획 재검토 촉구

취약계층 의료 접근성 저하 우려 제기

원도심 신축 포함한 대안 마련 요구

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경상북도의회 김정대 의원(국민의힘·안동)은 15일 제366회 제1차 정례회 본회의 5분 자유발언에서 안동의료원 이전·신축 계획을 신중하게 재검토하고, 도청신도시와 원도심이 상생할 수 있는 방안을 마련해 달라고 경상북도에 촉구했다.김 의원은 안동의료원이 1912년 안동자혜의원으로 개원한 이후 100년 넘게 경북 북부권 주민의 공공의료를 담당해 왔다고 강조했다. 경상북도가 제출한 자료에 따르면 2022년부터 2026년 6월 말까지 취약계층 진료 건수는 28만 5천여건에 달하며, 특히 2024년 입원환자 중 75세 이상 비율은 50.1%를 기록했다.이어 “취약계층에게 병원까지의 거리는 곧 진료를 받을 수 있느냐의 문제”라며 기존 이용 주민의 의료 접근성을 이전 계획의 중요한 기준으로 삼아야 한다고 밝혔다.이날 김 의원은 경상북도가 발주한 용역보고서의 접근성 분석 결과를 인용해, 의료원이 신도시로 이전할 경우 안동시청에서 이전 예정지까지 대중교통으로 무려 94분이 소요되는 등 북부권 주민들의 접근성이 크게 떨어진다고 지적했다.경영 개선 효과에 대해서도 날카로운 비판을 이어갔다. 경북도가 총사업비 약 1932억원을 투입해 도청신도시에 246병상 규모의 병원을 이전·신축할 계획이지만, 관련 용역보고서의 재정 분석상 개원 첫해에만 약 142억원의 적자가 발생하고 7년 차에야 흑자로 전환되는 것으로 추산됐기 때문이다.김 의원은 “이전의 목적이 경영 개선이라면 옮긴 이후에는 마땅히 적자 폭이 줄어야 하는 것 아니냐”며, “단순히 병원을 옮기는 행위만으로는 구조적인 적자 문제를 해결할 수 없다”고 꼬집었다.대안으로는 원도심 내 신축 방안을 강력히 제시했다. 현 부지의 재건축이 현실적으로 어렵다는 점은 인정하면서도, 도청신도시 이전만을 유일한 대안으로 고집하기보다 원도심 내 신축 방안을 원점에서 재검토하고 공공의료의 본질에 부합하는 종합 발전 방안을 마련해 달라고 경상북도에 촉구했다.끝으로 김 의원은 “안동의료원 이전 문제는 단순히 원도심과 신도시 중 어디를 선택하느냐의 지역 갈등이 아니라, 경북 북부권 주민들의 소중한 공공의료를 어떻게 지켜낼 것인가의 본질적인 문제”라며, “병원의 물리적 위치를 논하기에 앞서 진정 누구를 위한 공공의료인지 주민의 입장에서 최우선으로 헤아려 달라”고 강조했다.김지수 리포터