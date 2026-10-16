아산 ‘113조 삼성’ 새 성장엔진… 50만 자족도시 시동 걸렸다

반도체·디스플레이 양대 산맥 구축

이미지 확대 삼성 투자가 추진되고 있는 아산의 배방과 탕정 신도시 전경.

아산시 제공

이미지 확대 오세현(왼쪽) 충남 아산시장이 조성일 삼성전자 DS부문 TSP총괄 부사장과 상생발전 업무협약을 체결하고 있다.

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이미지 확대 하늘에서 바라본 아산의 삼성 디스플레이 전경.

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세줄 요약 삼성 113조원 투자로 아산 첨단산업 거점화

온양 AI 반도체 공장 착공, 디스플레이 투자 병행

탕정2 개발·산단 확충으로 50만 도시 추진

2026-10-16 22면

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충남 아산시가 삼성의 113조원 투자로 신성장 엔진을 장착했다. 삼성전자는 온양사업장에 이재명 정부가 내건 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’ 사업 중 처음으로 46조원 규모의 반도체 투자를 시작했다.삼성디스플레이의 67조원 투자까지 더해지면서 아산은 반도체와 디스플레이를 양대 축으로 대한민국 첨단산업 도시의 입지를 굳히게 된다. 여기에 지역 내 소재·부품·장비 기업과 건설·물류·서비스업 등 연관 산업에도 큰 파급효과가 예상된다.대규모 투자에 따른 인구 유입과 산업 인프라 확장 등을 대비한 도시개발도 탄력받고 있다. 축구장 500여개 크기의 중부권 최대 규모 탕정2지구 도시개발사업 등 21개 지구에서 인구 50만 자족도시를 향한 사업이 진행 중이다. 13개소에서 산업단지 조성 등 아산이 대한민국의 새로운 성장 축으로 거듭나고 있다.시는 배방읍 북수리 일원 삼성전자 온양캠퍼스에 고성능 인공지능(AI) 반도체 공장 건립 공사를 착공했다고 15일 밝혔다. 정부의 ‘3대 메가 프로젝트’ 중 첫 착공이다.삼성전자는 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 반도체 생산 확대를 위해 온양캠퍼스 내 37만 3329㎡ 부지에 6조원을 투자해 공장을 증설한다. 2029년 5월부터 양산이 목표다. HBM 생산의 핵심 거점이 될 공장 증설이 완료되면 온양사업장 연면적은 기존 27만㎡에서 42만㎡로 확대된다.충남연구원이 내놓은 ‘삼성 투자 경제 파급효과 분석’ 결과 삼성전자 온양사업장 투자의 전국 파급효과는 생산유발 약 185조 6000억원, 부가가치유발 약 66조 4000억원이다. 직간접 고용유발(누적)은 57만 7000명​이다. 여기에 삼성디스플레이와 향후 협력기업의 추가 투자까지 더해지면 지역에 미치는 파급효과는 더욱 커질 수 있다.시는 지난 7월 113조원 규모에 달하는 삼성의 아산 투자가 발표되자마자 지체하지 않고 곧바로 범부서 행정지원단을 꾸려 삼성 투자를 지원했다.인허가 부서만 움직인 것이 아니다. 기업지원과 도시개발, 교통, 기반시설, 정주여건 등 투자와 관련된 행정 전 과정이 하나의 유기적인 지원체계로 활동 중이다. 시는 통상 10개월 이상 걸리는 공장 증설 인허가 절차를 3개월로 줄였다. 재해영향평가 협의 기간은 45일에서 7일로, 도로점용 허가는 5일에서 하루로 단축했다.삼성에 이어 삼성디스플레이도 지난달 1일 차세대 유기발광다이오드(OLED) 생산라인 구축 등의 단계적 투자를 약속하고 착공을 계획 중이다. 투자 규모만 67조원이다. ‘반도체’와 ‘디스플레이’라는 국가 전략 산업의 두 축이 아산에 집약된다. 대규모 투자 발표 후 지역 내 산업단지 조성과 각종 도시개발 사업도 활발해지기 시작했다. 아산에는 준공된 11개 산단에 이어 13개 910만㎡ 규모의 산단이 조성 중이다.시는 최근 발표된 삼성의 대규모 투자와 연계해 추가로 배방, 영인 등 6개소(423만㎡)의 신규 산단 조성 사업에도 속도감을 불어넣고 있다. 대규모 첨단산업 투자를 뒷받침할 산업용지를 선제적으로 확보하고 기업 유치와 지역 일자리 창출을 동시에 이끌기 위해서다.시는 113조원의 삼성 투자를 발판으로 반도체·디스플레이와 미래차, 이차전지 등 첨단전략산업 기업 유치에도 나섰다. 지난 2일 서울 용산에서 ‘2026 아산시 투자유치 설명회’를 열고 기업 투자를 이끌었다. 이날 원익IPS와 씨앤엠, 에이티이엔지 등 3곳은 바로 260억원 규모의 투자의향서를 제출했다.대규모 기업들의 투자와 활발한 산단 개발 등은 시가 추진 중인 공공 주도와 민간 도시개발사업에도 상승효과로 이어져 도시 확장에 한층 속도를 붙이고 있다. 아산 전역에서는 공공 주도의 6개 지구와 민간 개발의 15개 지구 등 총 21개 도시개발사업이 동시 추진 중이다. 전체 면적만 서울 여의도 면적의 4배인 1182만㎡(11.8㎢)다. 공급 규모는 9만 1404가구(공공 6개 지구 4만 6472가구 포함)다. 이 중 가장 큰 규모로, 탕정·음봉면 일원 357만㎡에 2만 1035가구를 조성하는 ‘아산 탕정2 도시개발사업’이 지난달 착공했다. 국제 규격 축구장(7140㎡) 약 500개를 이어 붙인 크기다. 2031년 12월 준공이 목표다.한국토지주택공사(LH)가 시행하는 이번 사업은 수도권을 제외하면 중부권 최대 도시개발사업으로, 인구 50만명 달성의 핵심 동력으로 시는 보고 있다. 시는 권역별 주택과 광역교통, 기반시설 등을 종합적으로 검토해 산업과 문화, 도시 등이 어우러져 성장하는 계획적인 도시개발을 유도할 방침이다.시 관계자는 “삼성의 대규모 투자는 교통과 주거, 지역경제 등 도시 전반에 영향을 미치는 거대한 변화”라며 “기업 투자가 산업 성장에 그치지 않고 주거환경 개선과 도시 발전으로 이어지도록 행정 지원을 강화하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자