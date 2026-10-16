우영봉 경북도의원 “예산이 정한 노선, 주민 기준으로 다시 그어야”

대구도시철도 1호선 영천(금호) 연장 노선 재검토 촉구

대안 비교·공개, 노선 확정 전 환경대책, 주민 협의 절차 요구

이미지 확대 지난 15일 열린 제366회 제1차 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언을 하는 우영봉 의원. 경북도의회 제공

세줄 요약 대구도시철도 1호선 영천 연장 노선 재검토 촉구

예산 중심 노선 결정 비판, 주민 안전 우선 요구

학교·주거지 인접과 소음·진동 대책 미흡 지적

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경북도의회 우영봉 의원(경산, 국민의힘)은 지난 15일 열린 제366회 제1차 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 대구도시철도 1호선 영천(금호) 연장사업의 노선이 주민이 아닌 예산을 기준으로 그어졌다고 지적했다. 이어 주민의 생활·환경·교육·안전을 첫 번째 기준으로 노선을 재검토할 것을 촉구했다.이 사업은 2024년 1월 2341억원의 사업비로 예비타당성조사를 통과했으나 기본계획 수립 과정에서 2945억원으로 26퍼센트 증가했습니다. 국토교통부가 증액 규모를 15%선으로 축소할 것을 요구하자, 경북도는 하양읍과 금호읍 사이의 정거장 위치와 선형을 북측으로 변경하여 사업비를 2671억원까지 감축했다. 우 의원은 철도 노선이 가스관 우회에는 성공했으나 학교와 주거 지역은 그대로 관통하고 있다며 주민의 복지가 아닌 예산 규모에 맞춰 노선이 결정됐다고 강하게 질타했다.경북도가 작성한 전략환경영향평가서 초안을 살펴보면 계당초등학교와 예정 노선 사이의 거리는 약 24m에 불과하며 하양 금락리 아파트 단지와의 이격 거리도 약 41m 수준에 머물렀다. 해당 평가서 자체적으로도 소음과 진동에 대한 대책 마련이 시급함을 명시하고 있으며 계당초교를 포함한 총 12개소에서 법적 소음 기준치를 초과할 것으로 내다봤다. 그럼에도 불구하고 경북도는 주민들이 제기하는 불안감 해소와 구체적인 소음 및 진동 저감 방안 수립을 모두 후속 단계인 실시설계 과정으로 미뤄뒀다.우 의원은 “노선부터 확정하고 대책은 나중에 세우겠다는 것은 순서가 거꾸로”라며 “잘못 그은 선은 방음벽으로 고쳐지지 않는다”고 꼬집었다.우 의원은 지난 8월 24일 이철우 도지사가 대구선 활용 방안 등 주민 피해 최소화 방안 검토를 지시한 만큼, 재검토의 문은 열려 있다고 강조했다. 이에 ▲예타 노선과 대구선 활용 방안까지 대안을 넓혀 비교·공개 ▲노선 확정 전 환경영향과 저감대책 검토 ▲주민 대표와 경산시·영천시가 참여하는 협의 절차 마련을 요구했다.끝으로 우영봉 의원은 “시간이 더 걸려도, 예산이 더 들어도 좋다. 경산시민이 바라는 것은 빠른 개통이 아니라 제대로 된 노선”이라며 “빨리 놓는 철길보다 주민과 함께 사는 철길을 만들어 달라”고 강조했다.류정임 리포터