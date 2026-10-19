부산에서 그리는 관광의 미래… 경제 잇는 새 패러다임 찾는다

26일 제2회 글로벌도시관광서밋

이미지 확대 올해 2회째로, 오는 26~28일 부산에서 열리는 글로벌도시관광서밋(GCTS)은 관광산업과 도시 정책, 도시 브랜딩을 결합한 도시 세일즈 플랫폼으로 한 단계 도약할 예정이다. 사진은 지난해 제1회 GCTS의 주제 세션 장면.

글로벌도시관광진흥기구(TPO) 제공

이미지 확대 제2회 글로벌도시관광서밋 포스터.

글로벌도시관광진흥기구(TPO) 제공

세줄 요약 세계 31개 도시 리더·전문가 부산 집결

관광을 도시경제·일자리로 잇는 전략 논의

2040 지속가능 도시관광 공동비전 선포

2026-10-19 22면

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대한민국 관광 허브 부산을 비롯해 세계 31개 관광도시 리더와 전문가가 ‘혁신을 통한 보다 포용적이고 지속 가능한 관광·여행의 방향성’을 논의하고자 부산에 모인다.제2회 글로벌도시관광서밋(GCTS 2026)이 오는 26~28일 부산에서 열린다. GCTS는 부산시와 글로벌도시관광진흥기구(TPO)가 주최·주관하고 문화체육관광부와 UN관광기구가 후원하는 글로벌 관광 협의체로 지난해 부산 주도로 출범했다. 글로벌 관광도시 간 정책과 비즈니스 교류와 지역 관광 활성화를 위한 국내 최초의 글로벌 지방정부 간 협력체계 구축이란 성과와 함께 문체부·한국관광공사 주관 ‘지역 시그니처 국제회의’ 우수 사례로 선정되는 등 큰 주목을 받았다.‘관광의 양적 성장을 넘어 질적 성장’을 모색 중인 부산시는 세계 도시와의 연결을 부산 방문·소비·비즈니스·일자리로 전환하는 도시 세일즈 플랫폼, 즉 관광산업과 도시 정책, 도시 브랜딩을 결합한 플랫폼으로 발전시킨다는 목표로 GCTS를 이끌고 있다.올해 GCTS는 도시 정상급 네트워크, 정책공유, 공동비전, 양자 면담, 비즈니스 설명회 등을 하나의 플랫폼으로 결합함으로써 명실상부 국제회의 면모와 위상을 갖췄다. 나윤빈 시 관광마이스국장은 “지난해 글로벌 관광 협력의 물꼬를 텄다면 올해는 논의된 비전과 정책이 현장 중심 사업으로 구체화하는 전환점이 될 것”이라고 말했다.올해 GCTS는 글로벌 정상급 인사와 영향력 있는 해외 연사 참여 확대 등 국제 네트워크를 대폭 확대했다. TPO 회원 도시를 비롯해 국내외에서 도시·정부·국제기구·관광 분야 리더 700여명이 참가한다. 말레이시아 코타키나발루·코타바루·이포·캄파르, 세이셸 빅토리아, 네팔 탄센, 엘살바도르 산살바도르, 일본 휴가·와카야마, 페루 마추픽추, 스리랑카 콜롬비아, 중화 타이베이 타이난, 에콰도르 키토, 요르단 아카바 등 16개 도시에선 시장 및 부시장 등 고위급 인사를 파견한다. 미국 로스앤젤레스, 페루 리마, 중국 싼야, 중화 타이베이 타이중·가오슝, 카자흐스탄 아스타나, 인도네시아 바투 등 8개 도시에서는 국장급 인사를 등록했다. 국내에서는 부산과 경남도, 김해시 등이 함께한다.올해 주제는 ‘로컬 투어리즘- 도시 경제와 관광 혁신의 연결’이다. 관광산업 회복이 도시 경제 활성화로 이어지는 방안과 지속 가능한 도시 관광의 미래를 위한 혁신 방안에 대한 심도 있는 논의가 펼쳐질 예정이다.25일 환영리셉션에 이어 26일 기조 세션을 비롯해 고위급 정책 세션, 시장 회담, 양자 면담 등이 진행된다.기조 세션에선 ‘로컬 투어리즘과 디지털 혁신이 빚는 미래 도시경제’란 주제에 맞춰 도시의 산업·일자리·지역사회 가치로 전환되는 새로운 관광 패러다임, 데이터와 플랫폼을 활용한 체류시간 소비 확대 및 지역 상권으로의 수요 분산, 관광수익의 지역 내 선순환과 포용적 관광경제 생태계에 관한 발표가 예정됐다. 고위급 세션에선 도시 간 관광정책·데이터 등을 공유하고 양자·다자간 협력 가능성 타진을 통해 일회성 포럼이 아닌 ‘정책실험과 공동행동의 플랫폼’으로의 체계를 다진다.가장 주목되는 것은 도시 대표단이 대거 참석하는 26일 시장회담이다. 지난해 제1회 공동선언의 원칙을 이행하기 위한 후속 협력 과제를 담은 ‘2040 지속 가능한 도시관광의 공동비전 및 5대 방향‘을 채택, 선포할 예정이다. 도시 간 1대 1 협력을 논의하는 양자 면담에선 관광과 마이스는 물론 도시 간 문화와 산업 협력의 구체화를 모색한다.27일엔 ‘로컬경험과 도시 가치의 재구성’이란 주제의 전문가 세션, ‘바다를 도시경제의 성장동력으로’라는 주제의 도시 세션, ‘웰니스와 로컬 콘텐츠 융합’을 주제로 한 기업 세션이 이어진다. 청년 세션과 한·중앙아시아 협력 포럼, GCTS 워크숍도 마련된다.연계 행사인 글로벌 관광·마이스(전시복합산업) 설명회 등 비즈니스 매칭 프로그램 등을 통한 참가 도시와 기업 간 기회 창출을 지원하는 한편 일반 참가자도 함께 즐길 수 있는 글로벌 관광로드쇼와 네트워킹 프로그램을 확대 운영한다. 부대행사로는 제2회 해운대 세계문화축제와 연계한 글로벌도시관광로드쇼가 국내외 손님들을 맞이한다.한편, 부산시는 이번에 축적할 성과를 2028년 부산 유엔해양총회(UNOC)에서의 부산시 주관 ‘시장 라운드 테이블’ 개최 역량 확보 기반으로 활용할 계획이다.부산 신정훈 기자