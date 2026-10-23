이미지 확대 받으소서 22일 서울 종로구 광화문광장 육조마당에서 열린 국제티클럽 주최 ‘100인 헌다례·진다례’에서 참가자들이 차를 올려 조상과 선현의 공덕을 추모하고 있다.

연합뉴스

2026-10-23 19면

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22일 서울 종로구 광화문광장 육조마당에서 열린 국제티클럽 주최 ‘100인 헌다례·진다례’에서 참가자들이 차를 올려 조상과 선현의 공덕을 추모하고 있다.연합뉴스