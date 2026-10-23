서울Pn 지방자치 자치뉴스 받으소서 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/10/23/20261023019011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-23 00:08 입력 2026-10-23 00:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 받으소서 22일 서울 종로구 광화문광장 육조마당에서 열린 국제티클럽 주최 ‘100인 헌다례·진다례’에서 참가자들이 차를 올려 조상과 선현의 공덕을 추모하고 있다.연합뉴스 22일 서울 종로구 광화문광장 육조마당에서 열린 국제티클럽 주최 ‘100인 헌다례·진다례’에서 참가자들이 차를 올려 조상과 선현의 공덕을 추모하고 있다.연합뉴스 2026-10-23 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지