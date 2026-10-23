교육·문화에 경제 더한 남구… 통합시 ‘남부권 중심도시’로

새 도약 준비하는 전남광주 남구

이미지 확대 전남광주통합특별시 남구의 새 중심지로 떠오른 백운광장 일대. 시민들이 푸른길브릿지를 걸으며 남구청사 외벽에 설치된 초대형 미디어월의 영상을 감상하고 있다.

전남광주시 남구 제공

이미지 확대 전남광주통합특별시 남구 사직동 도시재생 사업의 핵심 인프라인 ‘시간 우체국’ .

전남광주시 남구 제공

이미지 확대 지난 8월 개장한 빛고을농촌테마공원의 오토캠핑장.

전남광주시 남구 제공

세줄 요약 교육·문화 강점에 산업·일자리 더한 도약 구상

대촌·송암 산단과 반도체 배후 산단 유치 추진

백운광장·시간우체국·캠핑장으로 생활권 확장

2026-10-23 22면

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22일 남구에 따르면 대촌 일대 산단은 지역의 미래 먹거리를 책임질 핵심 거점이다. 남구는 기업 유치와 함께 입주 기업이 생산 활동을 본격화할 수 있는 환경을 만드는 데 힘을 쏟을 계획이다. 기업의 현장 애로를 살피고 공장 설립과 가동 과정에 필요한 행정 지원을 강화해 산단 조성의 성과를 양질의 일자리로 연결한다는 복안이다.송암 산단은 미래차와 모빌리티 산업을 중심으로 새로운 성장 가능성을 모색한다. 기존 산업 기반에 미래산업의 기능을 더해 경쟁력을 높이고 대촌 산단과 함께 남구 경제의 저변을 넓히는 축으로 키워나갈 방침이다.광주 군공항 일대에 조성될 삼성전자·SK하이닉스 반도체 클러스터와 연계한 배후 산단 유치도 새로운 성장 구상이다. 이와 관련, 김병내 구청장은 남구를 중심으로 약 183만평 규모의 반도체 배후 산단을 조성해 줄 것을 통합시에 요청했다. 대촌의 에너지밸리·도시 첨단 산단과 연계해 반도체 소재·부품·장비 분야 협력기업을 유치하고 교육·문화 인프라를 갖춘 남구를 기업과 인재가 함께 정착하는 배후도시로 키운다는 목표다.산업의 성장이 골목상권의 활력으로 이어지도록 소상공인 지원도 병행한다. 희망 대출과 이자 지원 등 경영 부담을 덜어주는 정책을 촘촘하게 추진하고 문화·관광 거점을 찾는 발길이 주변 상점의 소비로 이어지는 환경을 조성할 계획이다.백운광장은 남구의 변화와 발전상을 가장 집약적으로 보여주는 공간이다. 백운고가 철거 이후 푸른길 브릿지와 미디어월, 스트리트푸드존이 들어서며 보행과 문화, 먹거리가 어우러지는 도심으로 변화하고 있다.백운광장 일대에는 차량 150대 이상을 수용하는 공영주차장과 로컬푸드 직매장 2호점, 청년들을 위한 복합플랫폼도 들어선다. 내년 상반기에는 푸른길 브릿지와 남구청사 2층을 직접 연결할 예정이다. 앞으로 도시철도 2호선까지 연결되면 산책과 장보기, 공연과 청년 활동을 한곳에서 즐기는 경제·문화 거점으로 발전할 것으로 남구는 기대하고 있다.남구 사직동 도시재생의 중심에는 시간우체국이 있다. 가족과 미래의 후손에게 전할 편지와 영상을 보관했다가 먼 훗날 전달하는 공간으로, 동네가 간직한 역사와 아날로그 감성을 새로운 방문 동력으로 만드는 사업이다. 오는 11월 임시 운영을 거쳐 내년 3월 정식 개관할 예정이다. 시간우체국 지하에는 복고풍 DJ박스와 통기타 음악을 즐길 수 있는 공간 등이 조성되고 방문객들이 주변 골목의 아날로그 사진관과 문화공간들도 함께 찾을 수 있도록 연계하는 방안도 마련된다. 편지를 쓰러 온 시민들이 인근 골목을 걷고, 음악을 듣고, 주변 가게를 찾으며 사직동에 머무는 시간을 늘리는 것이 핵심이다.남구는 양림동과 사직동, 백운광장 등 저마다의 매력을 지닌 공간을 문화·관광과 지역경제의 관점에서 연결해 나간다는 방침이다. 도시재생을 통해 마련한 공간에 지속해 콘텐츠를 채우고, 방문객의 발길이 주민과 상인에게 도움이 되도록 운영의 완성도를 높인다는 구상이다.남구는 거주지에서 멀리 떠나지 않으면서 가족과 함께 쉬어갈 수 있는 야영장 등 여가 공간도 적극 조성하고 있다. 월산근린공원의 글램핑장 6동과 지난 8월 문을 연 빛고을농촌테마공원의 오토캠핑장 16면이 운영 중이며 카라반 21동으로 조성한 덕남 힐링숲 캠핑장은 오는 11월 개장을 준비하고 있다.월산근린공원 글램핑장은 장애인의 이용 편의를 고려하고 장애인과 남구 주민에게 이용료 할인 혜택을 제공한다. 농촌테마공원에서는 들녘의 정취를, 덕남에서는 숲속 휴식을 즐기도록 공간마다 특색을 살렸다. 이용객 의견을 바탕으로 예약과 주차, 편의시설을 보완하고 체험 프로그램을 채워나갈 계획이다.고향사랑기부금도 주민의 가능성을 넓히는 재원으로 활용하고 있다. 발달장애 예술인으로 구성된 장천하예술단의 해외 공연과 장애인 수영클럽 우니행에 대한 지원은 기부가 구체적인 삶의 변화로 이어지는 사례다. 남구는 기부자가 사용처와 성과를 체감할 수 있는 지정기부 사업을 발굴하고 복지와 돌봄을 비롯한 생활밀착형 정책을 이어갈 방침이다.남구는 통합시의 남부권 중심도시로 성장하기 위해 광역교통망 확충에도 공을 들이고 있다. 특히, 효천역을 경유하는 광역철도와 도시철도 2호선 3단계는 광주와 전남의 생활권을 잇고, 주민의 이동 편의를 높일 수 있다는 점에서 핵심사업으로 추진하고 있다.정부가 통합시에 약속한 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원 규모의 재정 지원도 남구의 성장 기회로 연결한다는 복안이다. 남구는 정부의 전폭적인 지원이 지역의 산업 기반과 교통망, 정주 여건 확충에 실질적으로 활용되도록 챙기고, 반도체 산업의 성장 효과가 남구의 일자리와 골목 경제까지 이어지도록 준비해 나갈 계획이다.김병내 구청장은 “민선 9기 남구의 구상은 산업과 교통, 문화와 생활 정책이 서로의 효과를 높이는 도시를 만드는 데 초점을 맞추고 있다”며 “남구 주민들이 남구에서 사는 것이 자랑스럽다고 느낄 수 있도록 약속을 지키고 결과로 보답하겠다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자