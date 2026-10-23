경북도의회, ‘제142회 경북도의회 청소년의회교실’ 개최

포항중앙고등학교 학생들, 도의원 역할 체험으로 민주시민 역량 강화

이미지 확대 23일 포항중앙고등학교 학생 31명을 대상으로 ‘제142회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최한 경북도의회(의장 김희수). 경북도의회 제공

세줄 요약 포항중앙고 학생 31명 청소년의회교실 참여

3분 자유발언과 안건 처리로 의정 체험

지방자치와 민주주의 가치 학습

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경북도의회(의장 김희수)는 23일 본회의장에서 포항중앙고등학교 학생 31명을 대상으로 ‘제142회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.청소년의회교실은 도내 학생들이 직접 의회를 찾아 하루 동안 도의원으로서 의정 활동과 의사 결정 과정을 경험하며 지방자치의 본질을 배우는 참여형 교육 프로그램이다. 이를 통해 자치 행정에 대한 이해를 넓히고 성숙한 민주시민으로 성장하는 발판을 다지는 데 취지가 있다.이날 학생들은 3분 자유발언을 통해 ▲학생 역량 강화를 위해 유료 AI 서비스를 지원하자 ▲빈 교실의 불필요한 에너지 잡기 ▲올바른 학교문화를 조성하자 ▲에코 스쿨을 만들어 탄소중립을 실천하자 ▲표현의 자유를 지키는 올바른 정보통신망법을 만들자 등 평소 가지고 있던 다양한 생각들을 발표했다. 이어서 ▲자율형 사립고등학교 및 특수목적 고등학교의 일반고등학교 일괄 전환에 관한 조례안 ▲교내 전자기기 자율 사용 보장에 관한 조례안 2건과 관계 공무원 출석 요구의 건 등 전체 5건의 안건을 처리하며 실제 지방의회의 의사 진행과 의결 과정을 체험했다.학생들과 프로그램을 함께한 장명수 의원(포항2)은 “오늘 청소년 여러분의 참신한 생각과 다양한 의견이 지역사회를 변화시키는 밑거름이 되는 만큼, 앞으로도 사회문제에 관심을 갖고 적극적으로 참여해 주길 바란다”고 당부하며 학생들을 격려했다.학생들이 지방의회의 기능과 역할을 배우고 민주주의 가치를 몸소 느낄 수 있도록, 경북도의회는 앞으로도 다채로운 의정 체험 프로그램을 지속해서 마련해 나갈 방침이다.류정임 리포터