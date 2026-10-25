고양은평선은 ‘돈 먹는 하마?’

年운영비 263억… 적자 땐 시 부담
25일 고양시에 따르면 연말 시의회에 제출할 ‘고양은평선 광역철도 건설사업 업무협약 동의안’에 이 같은 내용이 담겼다. 고양은평선은 서울 은평구 새절역에서 고양시청까지 15㎞를 연결하는 경전철이다. 4량씩 17편성으로 운행하며, 정거장 8곳과 차량기지 1곳이 들어선다. 총건설비 1조 7167억원은 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH), 고양도시관리공사가 각각 70%, 20%, 10%를 분담하고 경기도가 건설을 맡는다. 연간 운영비 263억원에는 인건비 103억원, 동력비 39억원, 유지관리비 91억원, 일반관리비 30억원 등이 포함된다. 하루 평균 7200만원이다. 물가 상승과 시설 노후화에 따른 유지보수비 증가를 고려하면 비용은 더 늘어날 수 있다.
다만 연간 운영비 263억원은 운임과 광고 수입 등을 반영하지 않은 금액이다. 실제 이용객 수와 운영 방식 등에 따라 달라지겠지만 수입으로 충당하지 못하는 적자는 시가 부담해야 한다. 시는 경기도와 LH, GH, 고양도시관리공사 등 5개 기관이 참여하는 업무협약을 추진 중이다. 시 관계자는 “운임과 광고 수입만으로 운영비 전액을 충당하기는 어려울 것으로 예상한다”며 “서울 서부선과의 직결 방식이 확정되면 전문기관 위탁 등 효율적인 운영 방안을 마련하겠다”고 말했다.
한상봉 기자
2026-10-26 17면
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고양은평선의 건설비는 누가 부담하는가?