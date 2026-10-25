새만금 신항 개항 내년 8월로 연기

지원 시설 미비·운영 법인 지연

세줄 요약 개항 시기, 올해 말에서 내년 8월로 연기

진입도로·지원시설 미비로 개항 준비 지연

부두운영회사 법인 설립 늦어져 차질

2026-10-26 17면

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올해 말로 예상됐던 새만금 신항의 개항 시기가 내년 8월로 연기될 전망이다. 기반시설 등 여건이 갖춰지지 않아서다.25일 전북도와 군산해양수산청에 따르면 새만금 신항은 현재 5만t급 2개 잡화선석과 방파제는 완공됐으나 진입 도로망 등 지원 시설이 조성되지 않은 상태다. 올해 3월 착공한 방파제 250m 연장 공사도 진행 중이다.특히, 부두운영회사의 법인 설립이 늦어지면서 건축물 등이 완공되지 않아 개항 지연이 불가피한 실정이다. 선광, 대한통운, 세방, 동방 등 4개 회사로 구성된 부두운영회사 새만금 신항㈜의 단일법인이 아직까지 설립되지 않았다.해양 사고 예방, 항만 질서 유지를 위한 40t급 순찰선과 항만 내 부유 쓰레기를 수거하는 100t급 청항선도 내년 하반기에나 건조가 끝나 운항될 것으로 예상된다.새만금 신항 개발사업은 2016년 3.1㎞의 방파제가 완공된 후 진입 도로 및 북측 방파 호안, 가호안과 매립 호안, 관리 부두가 지난해 9월까지 준공됐다. 지난 8월에는 6년간에 걸친 공사 끝에 5만t급 2개 선석의 잡화 부두가 준공됐다. 전기, 통신, 상하수도 등 기본 인프라 공사는 오는 11월 말 모두 마무리될 예정이다.전주 임송학 기자