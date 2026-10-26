이미지 확대 오늘부터 잠수교 차 못 다녀요 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’의 마지막 날인 25일 서울 잠수교에서 시민들이 여유롭게 산책하고 있다. 26일부터 잠수교의 차량 통행이 전면 통제되고 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다.

이지훈 기자

2026-10-26 17면

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‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’의 마지막 날인 25일 서울 잠수교에서 시민들이 여유롭게 산책하고 있다. 26일부터 잠수교의 차량 통행이 전면 통제되고 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다.이지훈 기자