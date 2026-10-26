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오늘부터 잠수교 차 못 다녀요

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-10-26 00:01
입력 2026-10-26 00:01
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오늘부터 잠수교 차 못 다녀요
오늘부터 잠수교 차 못 다녀요 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’의 마지막 날인 25일 서울 잠수교에서 시민들이 여유롭게 산책하고 있다. 26일부터 잠수교의 차량 통행이 전면 통제되고 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다.
이지훈 기자


‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’의 마지막 날인 25일 서울 잠수교에서 시민들이 여유롭게 산책하고 있다. 26일부터 잠수교의 차량 통행이 전면 통제되고 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다.

이지훈 기자
2026-10-26 17면
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