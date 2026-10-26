서울Pn 지방자치 자치뉴스 오늘부터 잠수교 차 못 다녀요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/10/26/20261026017006 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-26 00:01 입력 2026-10-26 00:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오늘부터 잠수교 차 못 다녀요 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’의 마지막 날인 25일 서울 잠수교에서 시민들이 여유롭게 산책하고 있다. 26일부터 잠수교의 차량 통행이 전면 통제되고 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다.이지훈 기자 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’의 마지막 날인 25일 서울 잠수교에서 시민들이 여유롭게 산책하고 있다. 26일부터 잠수교의 차량 통행이 전면 통제되고 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다.이지훈 기자 2026-10-26 17면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지