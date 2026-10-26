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까부르는 재미에 푹 빠진 동심

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-10-27 00:22
입력 2026-10-26 22:44
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까부르는 재미에 푹 빠진 동심
까부르는 재미에 푹 빠진 동심 어린이들이 26일 서울 영등포구 여의도 샛강생태공원 논습지에서 열린 ‘논습지 벼 베기 행사’에서 전통 키를 흔들며 벼를 까부르는 체험을 하고 있다.
홍윤기 기자


어린이들이 26일 서울 영등포구 여의도 샛강생태공원 논습지에서 열린 ‘논습지 벼 베기 행사’에서 전통 키를 흔들며 벼를 까부르는 체험을 하고 있다.

홍윤기 기자
2026-10-27 17면
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