서울Pn 지방자치 자치뉴스 까부르는 재미에 푹 빠진 동심 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/10/27/20261027017013 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-10-27 00:22 입력 2026-10-26 22:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 까부르는 재미에 푹 빠진 동심 어린이들이 26일 서울 영등포구 여의도 샛강생태공원 논습지에서 열린 ‘논습지 벼 베기 행사’에서 전통 키를 흔들며 벼를 까부르는 체험을 하고 있다. 홍윤기 기자 어린이들이 26일 서울 영등포구 여의도 샛강생태공원 논습지에서 열린 ‘논습지 벼 베기 행사’에서 전통 키를 흔들며 벼를 까부르는 체험을 하고 있다.홍윤기 기자 2026-10-27 17면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지