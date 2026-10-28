‘국방 생태계 완성’… 충남, 국방연구원 유치 총력전

계룡대·국방대 등 군기관 밀집

세줄 요약 국방부 세종 이전에 맞춘 KIDA 충남 유치전

논산·계룡, 국방 연구와 현장 연계 최적지

임차 부지 확보와 제도 정비로 유치 총력

2026-10-28 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘국방부는 세종·한국국방연구원(KIDA)은 논산·계룡으로’.충남도가 국방부의 세종시 이전에 맞춰 KIDA의 충남 유치에 화력을 집중하고 있다.27일 충남도에 따르면 국방 정책 싱크탱크인 KIDA는 충남이 유치를 희망하는 공공기관임에도 그동안 국방부와의 지리적 접근성 등을 이유로 수도권 입지를 고수해 진전을 보지 못했다. 이런 가운데 정부의 2차 중앙행정기관 세종 이전 계획에 국방부가 포함되면서 KIDA도 이전이 불가피하게 됐다. 도는 KIDA의 새로운 둥지로 논산·계룡이 최적의 요건을 갖췄다고 평가한다.계룡시는 육·해·공군 본부가 위치한 계룡대가 있다. 논산시는 국방대와 육군훈련소·육군항공학교 등 주요 국방 기관이 자리 잡고 있고 2029년에는 충남 국방국가산업단지가 문을 연다.도는 KIDA가 논산·계룡으로 이전하면 국방 현장 수요를 정책 연구에 반영하고 연구 성과를 정책·산업에 연계하는 등 ‘완결형 국방 생태계’ 구축이 가능하다는 점을 강조하고 있다. KIDA가 즉시 이전할 수 있는 임차 건물과 부지를 확보했다는 점도 내세웠다.도는 국방 기관 유치를 위해 조례 제정과 특별위원회 운영, 연구용역을 실시하는 한편 논산·계룡시와 협력을 강화하고 있다.홍성 박승기 기자