“주택 공급 속도전 외치면서 분당 재건축 발목”… ‘뿔난’ 성남시

국토부 행정절차 추가에 반발
국토부는 이달 중순 성남·고양·부천·군포·안양 등 1기 신도시 5곳에 특정구역 지정과 함께 지구단위계획을 변경할 경우 일정 요건에 해당하면 사전에 교통영향평가를 받아야 한다고 안내했다.
성남시는 이 절차를 거치면 최소 3~4개월이 추가로 걸려 오는 12월 예정된 분당 5개 구역 1만 3429가구의 특정구역 지정이 어려워진다고 주장한다. 올해 물량이 내년으로 넘어가면 연도별 정비물량 제한으로 내년도 예정 물량 1만 가구까지 차질을 빚을 수 있다는 것이다.
특히 지난해 선도지구 재건축 때는 교통영향평가 없이 특별정비구역을 지정했는데 올해 들어 뒤늦게 다른 기준을 적용하는 것은 부당하다는 입장이다.
신 시장은 “교통영향평가를 사업시행계획인가 전에 실시하도록 시기를 조정해 재건축에 차질이 없도록 해야 한다”고 강조했다.
한상봉 기자
세줄 요약
- 분당 재건축 전 교통영향평가 요구에 성남시 반발
- 추가 절차로 12월 지정 지연, 내년 물량 차질 우려
- 평가 시기 사업시행계획인가 전 조정 요구
2026-10-28 18면
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