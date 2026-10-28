서울시가 판 펼친 ‘공군AX거점’서 K방산 경쟁력 높인다

민·군 손잡고 “싸우는 AI 개발”

서울대 연구진·스타트업 협업

시 “방산경쟁력 강화에 기여”

이미지 확대 김현우(왼쪽 다섯 번째) 서울시 경제실장과 손석락(왼쪽 여섯번째) 공군참모총장, 김영오(오른쪽 다섯 번째) 서울대 공과대 학장 등이 28일 서울 서초구 ‘서울AI허브 산업AX혁신센터’에서 열린 ‘공군 AX 거점’ 개소식에서 박수를 치고 있다.

공군 제공

세줄 요약 서울AI허브에 공군 AX 거점 개소, 민군 AI 협력 강화

국방 데이터 안심존 구축, 군 데이터 안전 활용 지원

전투계획·표적 식별 등 AI 과제, 스타트업과 공동 연구

2026-10-29 18면

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“인공지능(AI)은 속도전입니다. ‘공군 AX(AI를 활용해 업무 방식 혁신) 거점’처럼 민·군이 상시로 연결되고 협력할 수 있는 환경과 업무 구조를 만들어 놓고 소요 기획, 기술 기획, 공동 연구·개발 및 신속 적용 등 할 수 있는 것부터 시작해 발전시켜 나가야 합니다.”(장재만 공군 AI신기술융합센터장·대령)장 센터장은 28일 서울 서초구 서울AI허브 내 산업AX혁신센터에서 열린 공군 AX 거점 개소식에서 이렇게 말했다. 시는 AX 거점을 통해 군의 AI 활용 수요와 민간 기술을 연결하고 공동 연구·기술 실증 지원에 나선다고 밝혔다.AX 거점은 시가 2024년 서울AI허브에 유치해 운영하던 ‘공군 AI 신기술융합센터’를 확장·이전한 시설이다. 시는 연구 공간과 서버실, 국방 데이터 안심존을 마련했고, 기업과 서울대 교수·연구진이 함께 안심존에서 보안이 필요한 군 데이터를 안전하게 열람해 연구개발에 활용할 수 있다.행사에는 손석락 공군참모총장과 이근욱 미래국방전략위원회 부위원장, 김현우 시 경제실장, 연구 주관 기관인 서울대 공대의 김영오 학장 등 150여 명이 참석했다. 손 총장은 “협력 생태계를 토대로 AI 기반 지휘결심 체계와 유무인 복합전투 체계를 구축할 것”이라며 “‘싸우는 AI’ 개발에 역량을 집중하겠다”고 강조했다. 김 학장은 “공군과 서울시가 함께 그리는 미래를 ‘연구’라는 키워드로 뒷받침하겠다”며 “어려운 과제가 있으면 함께, 그러나 대학만이 할 수 있는 창의적 아이디어로 해답을 찾겠다”고 말했다.센터는 △AI 기반 전투계획 작성 모델 △표적 자동 식별 모델 △이동 표적 위치 추적 모델 등 연구개발(R＆D) 과제를 위해 AI 스타트업을 뽑아 연구를 진행 중이다. AI를 기반으로 한 전투계획 작성 모델을 개발 중인 김득화 펀진 총괄사장은 “전쟁과 전투 양상이 변하기 때문에 그에 맞게 임무를 빠르게 할당해야 할 때 AI가 지휘관(의 판단)을 돕는 것”이라며 “(의사결정 속도를) 수초 내로 단축하는 것이 목표”라고 전했다. 개발 모델은 2030년까지 전력화할 계획이다.시는 2030년까지 과제를 연간 5개씩 발굴하도록 지원하고, 방산 대기업과 관계 기관이 참여하는 협력 네트워크를 구축할 계획이다. 김현우 실장은 “우수한 AI 스타트업들이 군의 기술 수요를 바탕으로 연구개발과 실증에 참여하고, 새로운 사업 기회로 연결해 K방산 경쟁력과 안보 역량 강화에 기여할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자