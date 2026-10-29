광양, 산업부산물 재자원화 거점된다

철강·이차전지 부산물 사업화

이미지 확대 한국산업기술시험원(KTL) 광양분소가 지난 27일 광양 익신산업단지에서 개소식을 하고 있다.

세줄 요약 광양 익신산단 KTL 분소 개소, 재자원화 거점 구축

석유화학·철강·이차전지 부산물 실증 지원 본격화

시제품 제작부터 품질인증까지 사업화 전주기 지원

2026-10-29 18면

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전남광주통합특별시가 주력산업인 석유화학·철강·이차전지 등의 공정부산물 재자원화와 사업화를 추진한다.28일 전남광주시에 따르면 석유화학·철강·이차전지 등의 공정부산물을 재자원화할 한국산업기술시험원(KTL) 광양분소가 전날 익신산업단지에서 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.산업통상부 공모사업인 ‘탄소중립 전환 재자원화 실증 지원센터 구축 사업’을 통해 조성된 광양분소는 2022년부터 올해까지 국비 100억원 등 총 247억원을 들여 9917㎡의 부지에, 연면적 2490㎡ 2개 동 규모로 조성됐다.유가 물질 추출·정제 및 소재화 장비, 재제조 촉매 성능평가 장비, 고순도 소재 초정밀 분석 장비 등의 전문 장비도 구축됐다. 한국산업기술시험원의 시험·평가 전문성을 바탕으로 공정부산물을 새로운 산업 원료와 소재로 활용하도록 시제품 제작부터 시험·분석, 성능평가, 품질인증까지 지원한다. 디지털트윈 기반 공정 모사 기술도 활용해 제품 생산 사업화까지 뒷받침한다.실증 대상은 석유화학산업 폐촉매와 철강산업 슬래그, 이차전지 산업의 블랙파우더 등으로 부산물에서 유가 물질을 회수하고 산업 소재로 활용하는 기술을 검증한다.광양 류지홍 기자