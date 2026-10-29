메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

캠핑카 타고 섬 여행… 신안, ‘섬카’ 띄운다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임형주 기자
수정 2026-10-29 18:46
입력 2026-10-29 18:46

목포에서 차량 인수·KTX도 할인

전남광주 신안군과 재단법인 예술섬이 31일부터 12월 28일까지 캠핑카를 활용해 섬 여행과 숙박을 동시에 즐기는 체류형 관광상품인 ‘2026 신안 섬카 시범 사업’을 운용한다.

‘섬카’는 섬과 자동차를 결합한 명칭으로 캠핑카를 타고 신안의 주요 섬을 유람하며 숙박까지 한 번에 해결하는 신개념 여행 프로그램이다.

이 프로그램은 섬 관광의 대표적인 제약 요소로 꼽혔던 대중교통 불편과 숙박시설 부족 문제를 해결하고 관광객 체류 시간을 늘려 지역 상권 활성화와 민간 소비 촉진을 이끌어내기 위해 기획됐다.

관광객은 KTX가 정차하는 목포역 인근에서 차량을 인수한 뒤 육로로 연결된 신안의 주요 섬들을 자유롭게 둘러보고 지정된 장소에 반납하면 된다. 차량 내부에는 캠핑용 탁자와 취사도구 등이 갖춰져 별도 장비 없이도 이용할 수 있으며 평일 이용 시 KTX 결합 10~30% 할인 혜택도 제공된다.

재단 관계자는 “시범 운영으로 확보한 만족도와 운행 데이터를 바탕으로 내년 정식 사업 추진 시 서비스를 한층 고도화하겠다”며 “신안을 하루 더 머물고 싶은 명품 휴양지로 만들어 가겠다”고 말했다.

신안 임형주 기자
세줄 요약
  • 캠핑카로 섬 여행·숙박을 묶은 ‘섬카’ 시범 운영
  • 목포역 인근 인수·반납, 주요 섬 자유 관광 방식
  • 교통 불편·숙박 부족 보완, 체류형 관광 확대
2026-10-30 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
‘섬카’ 사업이 해결하고자 하는 핵심 문제는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기