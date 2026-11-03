이미지 확대 가을이 말라가는 시간 경북 상주시 외남면 상주곶감공원에서 2일 한 농민이 곶감을 만들기 위해 깎은 감을 타래에 매달고 있다.

상주 연합뉴스

2026-11-03 19면

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경북 상주시 외남면 상주곶감공원에서 2일 한 농민이 곶감을 만들기 위해 깎은 감을 타래에 매달고 있다.상주 연합뉴스