서울Pn 지방자치 자치뉴스 가을이 말라가는 시간 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/11/03/20261103019011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-11-03 00:55 입력 2026-11-03 00:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 가을이 말라가는 시간 경북 상주시 외남면 상주곶감공원에서 2일 한 농민이 곶감을 만들기 위해 깎은 감을 타래에 매달고 있다. 상주 연합뉴스 경북 상주시 외남면 상주곶감공원에서 2일 한 농민이 곶감을 만들기 위해 깎은 감을 타래에 매달고 있다.상주 연합뉴스 2026-11-03 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지