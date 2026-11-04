경기도 ‘RISE’ A등급… 국비 315억원 확보

반도체·국방인재 양성 효과

2026-11-04 19면

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경기도가 교육부 주관 ‘지역성장 인재양성체계(옛 RISE) 1차 연도(2025년 3월~2026년 2월) 연차평가’에서 최우수 등급인 A등급을 받았다고 3일 밝혔다. ‘재정 여건 대비 지방비 매칭률’ 평가에서도 최고 등급인 ‘A등급’을 받았다.도는 이같은 평가 결과로 총 315억원(연차 평가 225억원, 재정 매칭 90억원) 규모의 국비 인센티브를 받는다. 지역성장 인재양성체계 연차평가는 교육부와 지방정부, 전담기관(앵커센터)이 사업 첫해 동안 각 대학 및 지자체가 세운 세부 실행계획의 이행 상황과 성과를 평가하는 사후관리 절차다. 경기도는 앵커센터 내 전담 인력배치와 투명한 예산 집행·관리 부분에서 높은 평가를 받았다.도내 대학들의 현장 성과도 높은 점수를 받았다. 반도체 분야에서는 GAIA(연구비통합관리시스템 통합 홈페이지센터)를 구축･운영하고 지역 반도체 기업 28개 사와 밀착 매칭해 중대형 핵심 원천기술 이전(2건)을 성사시켰다. 항공우주·국방 분야에서는 91개 혁신 기관이 6374명의 인재를 배출해 지역 정주 생태계를 완성했다. 또 경기 북부 섬유·패션 산업에 대학의 3차원(3D) 디지털 전환(DX) 기술을 접목해 565만달러어치를 해외 수주했다.안승순 기자