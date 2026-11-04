경북도의회, 일본 히로시마현의회와 교류 협력 강화

교류의향서 체결에 이어 현의회 의장 및 의원일행·히로시마현지사 경북도의회 방문

이미지 확대 경북도의회 대표단과 히로시마현의회 의장 및 의원 일행, 히로시마현지사 등이 함께 모여 기념촬영을 하는 모습. 경북도의회 제공

이미지 확대 경북도의회 대표단과 히로시마현지사 및 의회 일행이 간담회를 진행하고 있다. 경북도의회 제공

이미지 확대 경북도의회 청사 앞에서 양측 대표단이 모여 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

세줄 요약 경북도의회, 히로시마현의회와 교류협력 의향서 체결

지방자치·의정 경험 공유, 실질 협력 확대 기대

자매결연 후속으로 상호 방문과 우호 증진 진행

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경북도의회(의장 김희수)가 일본 히로시마현의회와 교류협력의 새로운 기반을 마련하고, 양 지역 간 우호협력 관계를 한층 강화해 나가고 있다.경북도의회(의장 김희수) 대표단이 지난 10월 20일 일본 히로시마현을 전격 방문했다. 이 자리에서 현지사와 현의회 의장을 차례로 예방하고, 향후 긴밀한 교류 협력을 약속하는 의향서를 공식 체결했다.이번 의향서 체결은 양 지역 의회가 축적해 온 지방자치 및 의정활동의 경험과 노하우를 상호 공유하는 데 초점이 맞춰졌다. 나아가 다양한 실무 분야에서 실질적이고 지속적인 협력의 폭을 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.이번 일정은 지난해 11월 13일 경북도와 히로시마현 간 체결된 자매결연의 후속 조치 성격이다. 이에 화답해 히로시마현지사와 현의회 의장 및 의원 일행이 이달 3일부터 4일까지 경북도의회를 직접 답방해, 환담을 나누고 본회의장 시설을 시찰하며 우정을 다졌다.경북도의회 방문은 지난번 교류협력에 관한 의향서 체결에 이어 양 의회 간 협력 의지를 재확인하고, 지방의회 차원의 지속적이고 실질적인 교류협력 방안을 모색한다는 점에서 의미가 크다.김희수 경북도의회 의장은 “앞으로도 문화·관광·경제 등 다양한 분야에서 교류를 확대하고, 지방의회 간에도 지속적이고 실질적인 협력 관계를 이어 나가기를 기대한다”고 말했다.한편, 경북도의회는 히로시마현의회와 긴밀한 교류를 이어가며 지방자치 발전을 위한 정책과 의정 경험을 공유하고, 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 양 지역의 우호협력 관계를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.류정임 리포터