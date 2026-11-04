‘서울야외도서관’ 5년만 누적 1000만 돌파

만족도 97%… 내년 4월 재개장
올해 광화문광장 ‘광화문 책마당’과 청계천 ‘책 읽는 맑은 냇가’ 야외도서관을 방문한 시민들은 이렇게 적었다.
서울시는 올해 서울야외도서관 누적 방문객이 1000만 명을 돌파했다고 4일 밝혔다. 2022년 첫 개장한 후 차례대로 추가된 서울광장·광화문광장·청계천 등 3개 거점과 자치구·팝업야외도서관 등을 포함한 누적 방문자 수다. 서울의 대표 독서 문화 사업인 서울야외도서관은 누구나 도심에서 독서와 휴식을 즐길 수 있도록 마련됐다. 올해는 상반기(4~6월), 하반기(9~11월)로 나눠 운영했다.
올해 3개 거점 방문객 5155명을 대상으로 4월 23일~11월 1일 진행한 만족도 조사 결과, 만족도는 97.0%, 재방문 의사는 97.4%였다. 타인에게 추천할 의향은 97.8%로 조사됐다.
현장에서 책을 읽었다고 답한 비율은 90.3%였다. 야외도서관이 휴식과 독서를 함께 즐기는 공간으로 자리 잡았음을 보여준다. 지난 1일을 마지막으로 올해 운영을 마친 서울야외도서관은 내년 4월에 다시 문을 열 예정이다.
송현주 기자
세줄 요약
- 누적 방문객 1000만 명 돌파
- 만족도 97%대, 재방문 의사도 높음
- 도심 독서·휴식 공간으로 자리매김
2026-11-05 19면
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