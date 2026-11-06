메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

부산, 동남아 관광객 ‘최고의 미식 관광지’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정철욱 기자
정철욱 기자
수정 2026-11-06 04:14
입력 2026-11-06 04:14

2년 연속 트립질라 어워즈 수상

동남아 최대 여행 매체가 부산을 ‘최고의 미식 관광지’로 선정하면서 동남아 관광 시장에서 부산의 인지도가 한층 강화될 것으로 기대된다.

부산시는 동남아 대표 온라인 여행 미디어 플랫폼인 ‘트립질라’가 주관한 ‘2026 트립질라 엑설런스 어워즈’에서 부산이 ‘최고의 미식 관광 목적지’로 선정됐다고 5일 밝혔다. 지난해 이 어워즈에서 ‘최고의 도시 관광 목적지’에 선정된 데 이은 2년 연속 수상이다.

트립질라는 여행 목적지와 추천 일정, 할인 상품 정보 등을 제공하는 미디어 플랫폼이다. 트립질라가 제작한 관광 콘텐츠는 매월 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아 등 동남아 주요 국가의 2000만명에 도달한다.

트립질라는 해양도시 부산의 매력에 주목하면서 풍부한 미식 자원, 음식에 담긴 지역 고유 문화 등을 조명했다. 자갈치 시장에서 즐기는 신선한 해산물을 비롯해 부산 대표 향토 음식인 돼지국밥과 밀면, 씨앗호떡 등 특색 있는 먹거리를 소개했다.

부산에는 올해 1월부터 9월까지 외국인 관광객 393만여명이 방문했다. 지난해 같은 기간보다 47% 늘어난 수치다.

부산 정철욱 기자
세줄 요약
  • 트립질라 어워즈서 부산, 미식 관광지 선정
  • 지난해 도시 관광지 이어 2년 연속 수상
  • 자갈치시장·돼지국밥 등 먹거리 조명
2026-11-06 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
부산이 2026 트립질라 어워즈에서 받은 상은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기