경북도의회 “신뢰받는 의회로”… 행감·예산 심사 역량 강화 교육

‘행정사무감사 및 예산안 심사 역량 강화를 위한 의정 아카데미’ 실시

‘사례 중심 행정사무감사 및 본예산 분석 기법’ 실무 중심 교육

이미지 확대 6일 도의회 다목적실에서 전체 의원을 대상으로 실시한 ‘의정 아카데미’. 경북도의회 제공

이미지 확대 ‘의정 아카데미’에서 발언중인 김희수 의장. 경북도의회 제공

세줄 요약 의정 아카데미 개최, 감사·예산 심사 역량 강화

현장 중심 실무 교육, 사례 분석과 기법 공유

도민 목소리 반영, 집행부 견제 기능 제고

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경북도의회(의장 김희수)는 6일 도의회 다목적실에서 전체 의원을 대상으로 ‘의정 아카데미’를 실시했다.이번 아카데미는 행정사무감사와 본예산 심사에 요구되는 현장 중심의 실무 교육을 통해 의원들의 전문 역량을 끌어올리고, 집행부에 대한 실효성 있는 견제·감시와 예산 심의 기능을 강화하고자 기획되었다.이날 진행된 세부 교육은 ▲행정사무감사 전략 및 주요 착안사항 ▲행정사무감사·조사 관련 주요 사례 ▲예산안 삭감 및 증액, 신규 비목 신설 전략 ▲본예산 분석 및 심사 기법 등을 핵심 축으로 다루었다.특히 타 지방의회의 생생한 실제 감사 및 예산 심사 사례를 토대로 사업 추진상의 허점과 예산 편성의 적정성을 심층 분석하고, 실전에서 곧바로 적용 가능한 구체적 분석 기법과 실무 노하우를 아낌없이 공유했다.김희수 의장은 “행정사무감사와 예산안 심사는 도민의 목소리를 도정에 반영하고 지방재정이 효율적으로 운영되도록 하는 중요한 의정활동”이라며 “이번 교육이 의원들의 전문성을 높이고 실질적인 의정활동 역량을 강화하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.한편, 경북도의회 의정 아카데미는 의원들의 의정 전문성 강화를 위해 마련된 프로그램으로, 앞으로도 변화하는 정책환경에 능동적으로 대응하고 내실 있는 의정활동을 펼칠 수 있도록 지속적인 교육을 추진할 계획이다.류정임 리포터