먹는 물 안전 강화 위해, 지자체도 광역상수도 수질 검사해야

현재는 공급자 수공만 단독 점검

최근 전북 망간 수돗물 사태 발생

“지자체 의무 점검 지침 만들어야”

세줄 요약 수자원공사 단독 검사 체계 한계 지적

지자체 교차 점검 필요성 확대

전북 수돗물 냄새 민원으로 우려 확산

2026-11-10 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

먹는 물의 안전성을 강화하기 위해 지방자치단체도 정기적으로 광역상수도 취수원과 정수장에 대한 수질 검사를 실시해야 한다는 목소리가 높다. 국민 대다수가 사용하는 광역상수도의 수질 관리는 현재 공급자인 한국수자원공사가 담당하며 교차 점검은 이뤄지지 않고 있다.9일 전국 지자체에 따르면 광역상수도 공급을 독점하는 수자원공사는 수질 검사도 단독 실시해 ‘물 정보포털’(www.MyWater)에 공개하고 있다. 공사는 자체 운영 정수장에 대해 색도·탁도·잔류염소 등 6개 항목은 매일, 보다 세분화한 8개 항목은 매주, 치밀한 61개 항목은 한 달에 한 번 검사한다. 취수원은 매월 한 차례 6개 항목에 대해서만 수질 검사를 한다.광역상수도를 공급받는 지자체는 공사의 검사 결과를 검증하지 않고 주민들에게 생활용수를 공급한다. 이는 공사가 기후에너지환경부로부터 수질 검사 전문기관으로 인증받아 지자체가 교차 점검을 할 수 없기 때문이다.그러나 광역상수도의 수질 검사를 공급자인 공사의 자체 검사에만 의존하는 것은 만약의 사태를 예방하는 데 한계가 있다는 지적이다.실제로 지난 2일부터 전북도 내 4개 시·군 수돗물에서 흙냄새가 난다는 민원이 빗발쳤지만 지자체는 광역상수도에 대한 수질 검사 권한이 없어 공사에 원인 파악을 요청하는 수준에 그쳤다. 공사가 긴급 조사에 나섰지만 이미 수만 가구에 망간 농도가 평소보다 훨씬 높은 식수가 제공된 뒤였다. 공사는 자체 검사 결과 망간 농도가 기준치 이하로 건강에 영향을 주지 않는다고 해명했으나 불안해하는 주민이 적지 않다.광역상수도 취수원은 매년 여름 녹조가 창궐해 주민 건강을 위협하고 있으나 지자체의 행정력이 미치지 못하는 것도 마찬가지다.공사는 2015년 진안 용담댐 상류 하수처리장의 수질원격감시장치(TMS)를 수백 차례 임의 조작, 오염수 유입을 방치했다가 정부합동감사반에 적발된 전력이 있는 점도 지자체 사이에서 교차 점검을 필요로 하는 배경으로 거론된다.반면, 지자체가 공급하는 지방상수도는 매월 외부 기관에 수질검사를 의뢰하며 교차 점검하고 있다. 지방상수도는 지자체가 매일, 매주 정수장 수질검사를 자체적으로 실시하고 매월 하는 61개 항목 검사는 대학이나 광역지자체 보건환경연구원 등 기후부 인증 수질검사 전문기관에 의뢰한다.전북도 관계자는 “지자체가 광역상수도 교차 검사를 실시하면 수질 검사 기간이 7~30일에서 3.5~15일로 단축돼 안전성이 더욱 높아진다”며 “기후부가 국민 건강을 배려하는 차원에서 지자체의 광역상수도 수질 검사 의무화 지침을 만들어야 한다”고 강조했다.전주 임송학 기자