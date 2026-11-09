G20 유치, 인천·충청·전북 ‘어깨동무’

13일 충북 오송서 첫 실무협의
9일 시에 따르면 오는 13일 충북 오송에서 4개 시도가 첫 실무 협의를 갖는다. 3개 시도는 시의 연합군 결성 제안에 공감하고 협력 의사를 밝힌 상태다.
4개 시도 연대는 인천이 정상회의 본행사를 유치하고 충남·충북·전북이 장관급 회의와 셰르파 회의 등 연중 열리는 회의를 나눠 개최하는 방식이다. 인천은 국제공항과 송도컨벤시아 등 국제회의 기반 시설을 활용하고 나머지 3개 도는 지역별 회의를 개최해 경제적 효과를 공유한다는 구상이다.
정부가 지역 균형발전을 개최 도시 선정에 반영할 경우 수도권인 인천이 불리할 수 있다는 점도 연계 개최를 추진하는 배경으로 꼽힌다. 이 때문에 첫 실무 협의에서 연대의 구체적인 틀이 마련될지 관심이 쏠린다. 한편 시는 이날 시청에서 정치권과 전문가 등 25명이 참여하는 ‘2028 G20 정상회의 인천 유치위원회’ 출범식을 개최하고 유치 활동에 힘을 실었다.
강남주 기자
2026-11-10 17면
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