‘서울배달+땡겨요’ 할인·페이백 확대

최대 25%↑… 할인 중복적용도

2026-11-10 17면

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서울시는 9일부터 공공배달앱 ‘서울배달+땡겨요’에서 상품권 결제 시 제공하는 할인·페이백 혜택을 최대 25%로 확대한다. 배달·포장 비용 부담을 덜고 공공배달앱 입점 매장의 매출 확대를 지원하기 위해서다.자치구 땡겨요상품권은 구매 할인율 15%에 결제 페이백을 기존 5%에서 10%로 올렸다. 또 온라인 서울사랑상품권(광역)도 구매 할인율 10%에 결제 페이백은 10%에서 15%로 조정했다.2~30일까지 서울사랑상품권을 10만원 이상 구매하고 이벤트에 응모하면 배달 전용 3000원권과 포장 전용 3000원권을 한 장씩 지급한다. 땡겨요에서 42개 브랜드가 참여하는 연중 최대 규모의 브랜드 할인 행사도 진행 중이다. 최대 1만원 할인해 주는 ‘땡’s 월간 쿠폰’을 한 달에 한 번 사용할 수 있다. 할인 혜택은 중복 적용된다. 예를 들어 2만 5900원짜리 배달 주문에 브랜드 월간 쿠폰 1만원과 배달 전용 쿠폰 3000원을 함께 쓰면 상품권 결제액은 1만 2900원이다.박경환 서울시 민생노동국장은 “시민의 가계 외식비 부담을 덜고 공공배달앱을 통한 소상공인의 매출 증대로 이어질 수 있도록 실효성 있는 지원을 이어가겠다”고 말했다.유규상 기자