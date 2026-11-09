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‘서울배달+땡겨요’ 할인·페이백 확대

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-11-09 23:36
입력 2026-11-09 23:36

최대 25%↑… 할인 중복적용도

서울시는 9일부터 공공배달앱 ‘서울배달+땡겨요’에서 상품권 결제 시 제공하는 할인·페이백 혜택을 최대 25%로 확대한다. 배달·포장 비용 부담을 덜고 공공배달앱 입점 매장의 매출 확대를 지원하기 위해서다.

자치구 땡겨요상품권은 구매 할인율 15%에 결제 페이백을 기존 5%에서 10%로 올렸다. 또 온라인 서울사랑상품권(광역)도 구매 할인율 10%에 결제 페이백은 10%에서 15%로 조정했다.

2~30일까지 서울사랑상품권을 10만원 이상 구매하고 이벤트에 응모하면 배달 전용 3000원권과 포장 전용 3000원권을 한 장씩 지급한다. 땡겨요에서 42개 브랜드가 참여하는 연중 최대 규모의 브랜드 할인 행사도 진행 중이다. 최대 1만원 할인해 주는 ‘땡’s 월간 쿠폰’을 한 달에 한 번 사용할 수 있다. 할인 혜택은 중복 적용된다. 예를 들어 2만 5900원짜리 배달 주문에 브랜드 월간 쿠폰 1만원과 배달 전용 쿠폰 3000원을 함께 쓰면 상품권 결제액은 1만 2900원이다.


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박경환 서울시 민생노동국장은 “시민의 가계 외식비 부담을 덜고 공공배달앱을 통한 소상공인의 매출 증대로 이어질 수 있도록 실효성 있는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

유규상 기자
2026-11-10 17면
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