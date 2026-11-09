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‘벼랑 끝 재정’ 경기, 광교청사까지 매각 검토

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안승순 기자
수정 2026-11-09 23:38
입력 2026-11-09 23:38

최대 1조원, 도의회 승인 넘어야

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경기도 광교청사
경기도 광교청사


7조원의 빚을 지고 있는 경기도가 재정 위기에서 벗어나기 위해 5년 된 광교청사 매각을 검토하고 있다. 지방자치단체가 재정난을 이유로 사용 중인 청사 매각을 추진한 사례가 거의 없어 실제 매각으로 이어질지 이목이 집중된다.

홍은광 경기도 대변인은 9일 서면 브리핑을 통해 “도는 재정위기 비상 선언 이후 위기 극복을 위한 지방세제 개편과 함께 강력한 자구 노력 및 자체 재원 마련 방안을 추진하고 있다”며 “광교청사 토지와 건물도 매각 검토 대상”이라고 밝혔다.


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2021년 11월 수원 영통구 경기융합타운 내 조성된 광교청사는 토지 공시지가와 건물 시가표준액이 약 2900억원(기준가격)이다. 통상 기준가격의 2.5~3배 수준의 감정평가 추정액은 7200억원에서 8700억원으로 추산된다. 프리미엄이 붙으면 최대 1조원까지 이를 수 있다. 도는 법률 검토 작업에 들어갔으며 청사 매각 뒤 임대 방안도 논의 중인 것으로 알려졌다. 다만 도가 매각을 결정하더라도 공유재산관리계획 변경은 도의회 승인 등 여러 절차를 거쳐야 한다. 홍 대변인도 “광교청사 매각은 법적·행정적 절차 및 행정업무 공간 계획 등에 대한 종합 검토가 선행되어야 한다”고 설명했다. 한편, 도는 부동산 경기 침체로 지방세 수입 급감과 이에 따른 지방채 발행, 기금 차입 등으로 누적 채무가 7조원을 넘었다. 추미애 지사는 지난 8월 재정 비상상황을 선언하고 고강도 세출 구조조정 등 재정건전성 회복 대책을 추진 중이다.

안승순 기자
2026-11-10 17면
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