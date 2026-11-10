김상일 경북도의원, 휴대전화 없는 학생 위한 교내 연락수단 마련 촉구

경제적 사유로 휴대전화 없는 초·중·고 학생과 초등 1~3학년 미소지 현황 조사 요구

휴대전화 없는 저학년 학생의 보호자 연락 불편 사례 파악·개선 촉구

접근하기 쉬운 교내 장소에 보호자·긴급전화 연결 가능한 전화기 설치 검토 요구

이미지 확대 지난 9일 경북도교육청 행정사무감사에서 질의하는 김상일 의원. 경북도의회 제공

세줄 요약 휴대전화 미소지 학생 교내 연락수단 마련 촉구

학교별 전화기·원터치 긴급연락 체계 점검 요구

방치 폐교 분할 매각 등 활용 방안 추진 주문

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경북도의회 김상일 의원(포항3, 국민의힘)이 지난 9일 경북도교육청 행정사무감사에서 휴대전화가 없는 학생들이 교내에서 보호자와 원활히 연락할 수 있도록 철저한 대책 마련을 촉구했다. 미소지 현황과 불편 사례를 조사해 실효성 있는 교내 연락망을 구축해야 한다는 지적이다. 아울러 방치된 미활용 폐교에 대해서는 지자체와 협의해 필지 분할 매각 등 적극적인 활용 방안을 추진해 달라고 요구했다.지난 3월 1일 개정 ‘초·중등교육법’ 시행으로 수업 중 스마트기기 사용이 원칙적으로 제한되면서, 비상 상황에 대비한 대안이 필요한 실정이다. 긴급 시 교원의 허가 아래 예외적 사용이 가능하지만, 애초에 휴대전화가 없는 학생들에게는 별도의 소통 수단이 절실하다.김 의원은 경제적 이유로 휴대전화를 소지하지 못한 초·중·고등학생과 초등학교 1~3학년의 실제 미소지 현황을 정확히 파악해야 한다고 강조했다. 특히 저학년 학생들이 교내에서 보호자와 연락할 때 겪는 불편 사항을 세심히 살피고, 방과 후 늘봄교실 이용 시간대까지 고려한 종합적인 개선안을 마련할 것을 거듭 당부했다.김상일 의원은 “수신자 부담 전화기가 있으면 다행이지만, 없는 학교도 있을 것”이라며 학교별 전화기 설치 현황과 학생들의 실제 이용 가능 여부를 함께 점검할 것을 요구했다. 또한 학생들이 쉽게 접근할 수 있는 교내 개방된 장소에 발신 전용 전화기를 설치하는 방안을 검토하고, 보호자에게 연락할 수 있는 수신자 부담 통화 기능과 112·119 등 긴급전화에 쉽게 연결할 수 있는 원터치 기능을 갖출 필요가 있다고 밝혔다.이어 학생의 교내 연락수단 확보 방안과 늘봄교실 연락 절차를 지침에 명시해야 한다고 강조했다. 경북교육청 자료에 따르면 올해 9월 1일 기준 경북교육청이 보유한 폐교 254곳 가운데 67곳이 활용되지 않고 있다. 김 의원은 폐교재산의 필지별 분할 매각이 “필요하면 가능하다”라는 교육청 답변을 확인한 뒤, 지자체와 협의해 분할 매각 등을 추진해야 한다고 촉구했다.한편, 경북도의회 교육위원회의 경상북도교육청 행정사무감사는 11월 9일부터 20일까지 진행될 예정이다.류정임 리포터