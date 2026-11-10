경북도의회, 행정보건복지위원회 포항의료원·경북도인재평생교육재단 행정사무감사

포항의료원, 공공의료 인프라 확충 및 의료원 간 긴밀한 협력체계 촉구

인재평생교육재단, 맞춤형 교육 확대 및 내실 있는 경영 주문

이미지 확대 경북도의회 행정보건복지위원회(위원장 김일수) 포항의료원 행정사무감사. 경북도의회 제공

이미지 확대 경북도의회 행정보건복지위원회(위원장 김일수) 경북도인재평생교육재단 행정사무감사. 경북도의회 제공

세줄 요약 포항의료원 감사, 안전·서비스·치료체계 점검

재단 감사, 청년 일자리·시니어 교육 강화 주문

의료원·재단 모두 운영 개선과 실효성 요구

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경북도의회 행정보건복지위원회(위원장 김일수)는 지난 9일 포항의료원, 경북도인재평생교육재단에 대한 행정사무감사를 실시했다.포항의료원 행정사무감사에서 조용진 의원(김천)은 정신건강의학과 의료진의 안전관리 대책 수립을 요구하는 한편, 청각장애인용 수어 통역 서비스 도입을 통해 공공의료 서비스의 사각지대를 해소할 것을 촉구했다. 아울러 직군별로 제각각인 근태 관리 체계의 불합리함을 지적하며 전 직원 공통의 기준을 적용한 시스템 일원화를 당부했다.최병준 의원(경주)은 포항의료원이 마약 중독자 치료보호기관으로 지정되어 있음에도 실제 치료 실적이 전무한 실태를 강하게 질타했다. 최근 심화되는 마약 문제에 대응해 도내 유일한 지정 기관으로서 정부 및 지자체와 공조를 강화하고, 전문 의료진과 전용 시설 등 근본적인 치료 인프라를 조속히 확충할 것을 요구했다.박채아 의원(경산)은 필수보건의료 지역진단조사 결과를 의료원 운영과 정책 수립에 반영할 것을 주문하고, 경북도 산하 의료원 간 회계 처리 기준 및 재무제표 작성 방식의 통일성을 확보할 것을 요청했다. 이어 노인전문요양병원 운영 및 회계 처리에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.마정연 의원(비례)은 포항의료원 이사회 전원이 남성으로만 구성된 성별 불균형 문제를 지적하며, 타 의료원 및 원내 다른 위원회와 비교해 대표성이 부족하다는 점을 짚었다. 이어 향후 이사 위촉 시 양성평등기본법의 취지에 따라 특정 성별에 치우치지 않고 균형 있게 임명될 수 있도록 이사회 구성을 개선할 것을 주문했다.노성환 의원(고령)은 경북도 산하 3개 의료원이 의약품을 공동구매하여 거둔 예산 절감 및 계약 절차 개선 효과를 긍정적으로 평가했다. 이어 의약품뿐만 아니라 의료장비 및 소모품 등으로 공동구매 품목을 확대할 것을 주문하고, 경상북도 산하 의료원 간 협의체를 구성해 운영 노하우와 정보를 공유하는 등 긴밀한 협력 체계를 구축할 것을 당부했다.경북도인재평생교육재단 행정사무감사에서 권백신 부위원장(안동)은 청년층의 고용 불안정 해소를 위해 단순 취미나 교양 위주의 교육을 지양하고 실질적인 일자리 창출로 이어지는 맞춤형 교육 프로그램과 지원책을 마련할 것을 강력히 촉구했다. 아울러 교육 기회가 상대적으로 부족한 시니어 계층을 대상으로 역량 강화 교육을 넓혀 전문 인재로 양성하는 데 힘써 줄 것을 제안했다.이동업 의원(포항)은 도내 대학 졸업생들의 낮은 지역 취업률 문제를 짚어내며, 지역 핵심 산업과 긴밀히 연계해 청년들의 지역 정주 여건을 개선할 수 있는 실효성 있는 대학 지원사업을 펼칠 것을 주문했다. 나아가 재단이 단순한 시·군 예산 지원 기관에 머무르지 않고, 평생교육 기획과 혁신적인 프로그램 개발·보급을 주도하는 중추적 기관으로 거듭날 것을 당부했다.연규식 의원(포항)은 ESG 경영 선언의 실제 이행 여부를 점검하며, 구체적인 성과지표 설정과 검증을 거쳐 지속 가능한 경영체계를 구축할 것을 제안했다. 아울러 재단의 역할과 중요성에 비해 저조한 홍보 실태를 지적하며, 젊은 직원들의 아이디어를 활용한 콘텐츠 제작 등 SNS 기반의 적극적인 홍보 전략 수립을 주문했다.김일수 위원장(구미)은 지방대학 육성 기본계획 연구용역 수행기관 선정 시 지역적 현안과 특성이 반영될 수 있도록 도내 연구기관 및 학계의 참여를 확대할 것을 주문했다. 이어 경북 내 대학과의 현장 중심 소통을 강화하고, 대구와 연계된 사업이 실질적인 성과를 낼 수 있도록 내실 있는 사업 추진을 당부했다.행정보건복지위원회는 지난 9일에 이어 10일, 경북도새마을재단, 경북행복재단, 김천의료원에 대한 행정사무감사를 실시할 예정이다.류정임 리포터