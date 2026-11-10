“시장님과 점심 소통”… 광양, 정책 제안 ‘봇물’

‘공감 토크’ 3차례 119건 접수

이미지 확대 전남광주 박성현 광양시장

세줄 요약 점심 소통형 공감 토크, 시민 참여 확대

세 차례 행사에 64명 참여, 119건 제안

행정·AI 주제 네 번째 토크 예고

2026-11-11 18면

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전남광주 박성현 광양시장과 시민이 점심 식사를 곁들여 격의 없이 소통하는 시민참여형 프로그램 ‘광양대전환! 공감 토크’가 지역 대표 소통 창구로 자리 잡고 있다.10일 시에 따르면 ‘광양대전환! 공감 토크’는 박 시장이 정형화된 틀을 깨고 시민들의 일상 생활과 행정 서비스에서 체감하는 생생한 목소리를 시정에 직접 반영하기 위해 마련한 민선 9기 역점 소통 프로젝트다. 형식적인 보고나 주입식 홍보에서 벗어나 시장과 시민이 마주 앉아 즉문즉답으로 시정 현황을 나누고 해법을 함께 모색한다는 점에서 인기를 얻고 있다.실제로 8월부터 지난달까지 진행된 세 차례의 토크에는 시민 64명이 자발적으로 참여해 활발한 토론을 펼쳤다. 이 기간 동안 지역경제 활성화, 생활환경, 복지, 교통 등 시민의 삶과 직결된 총 119건의 건의 사항과 정책 아이디어가 쏟아지며 행정을 향한 시민들의 높은 관심을 증명했다.시는 접수된 모든 제안을 관계 부서 검토를 거쳐 제안자에게 직접 피드백하고 있다. 장기 검토 사항은 시청 누리집과 ‘마이(MY) 광양’ 앱을 통해 투명하게 공개해 사후 관리까지 철저히 챙기고 있다. 오는 30일 예정된 제4차 공감 토크 주제는 ‘행정·인공지능(AI) 대전환’이다. 디지털 및 AI 기술을 행정 서비스에 접목해 시민 편의를 극대화할 참신한 아이디어를 나눌 예정이다.박 시장은 “시민들이 편안한 분위기 속에서 삶의 이야기를 들려줘 깊이 공감하고 있다”며 “일상 속 작은 불편과 소중한 아이디어를 적극 반영해 호남 제1의 경제·복지 도시 광양을 완성해 나가겠다”고 말했다.광양 최종필 기자