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반구대 암각화 ‘61년 물고문’ 끝날까

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조원일 기자
수정 2026-11-10 19:02
입력 2026-11-10 19:02

사연댐 수문 신설 공사 돌입

유네스코 세계유산으로 등재된 선사유적지 ‘반구대 암각화’의 상습 침수 문제를 해결하고 노후 댐의 재난 대응 능력을 높이기 위해 울산 사연댐이 60여년 만에 시설 개선에 나선다.

울산시와 한국수자원공사(K-워터)는 기후에너지환경부와 함께 총사업비 809억원을 투입하는 사연댐 안전성 강화사업에 돌입했다고 10일 밝혔다. 이번 사업은 1965년 준공된 사연댐의 시설 노후화 문제를 해결하고 기후변화에 따른 극한 홍수, 지진 등 복합 재난에 대비하기 위해 마련됐다. 국보인 반구대 암각화는 사연댐 만수위인 해발 60m보다 낮은 해발 53m 지점에 있어 있어 집중호우로 댐 수위가 상승할 때마다 물에 잠기는 훼손 위기를 반복적으로 겪어왔다.

이번 사업의 핵심은 댐 구조를 근본적으로 바꾸는 것이다. 기존 자연월류식 여수로의 높이를 해발 60m에서 47m로 낮추고, 폭 15m·높이 7m 규모의 수문 3개를 새로 설치한다. 수문이 설치되면 강우량에 따라 물이 자연스럽게 넘쳐흐르던 과거와 달리 방류 시점과 규모를 통제할 수 있게 된다. 이를 통해 집중호우 때 선제적으로 물을 방류하고 유입량에 맞춰 수위를 조절한다.

울산 조원일 기자
2026-11-11 18면
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