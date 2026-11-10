‘2~3ℓ’… 종량제 봉투도 1인 가구 시대

5ℓ 미만 도입 전국 확대 추세

미화원 안전 위해 100ℓ 퇴출

세줄 요약 1인 가구 증가로 소형 종량제봉투 도입 확산

창원시 3ℓ 봉투 도입, 보령·서대문 등 확대

100ℓ 대형 봉투는 수거 안전 문제로 축소

2026-11-11 18면

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1인 가구 증가와 안전 문제가 맞물리면서 쓰레기 종량제봉투 규격에도 변화의 바람이 불고 있다. 전국 1인 가구 비중이 지난해 824만 가구(전체 가구의 36.6%) 이르면서 지방자치단체마다 소량 배출에 맞춘 소형 종량제봉투 도입은 늘리는 반면 환경미화원 안전을 위협하는 대형 봉투는 퇴출하는 추세다.경남 창원시는 내년 상반기 3ℓ 소형 종량제봉투를 새로 도입한다고 10일 밝혔다. 지난 9월 기준 창원시 1인 가구는 18만 4335가구로 전체 46만 가구의 39.8%에 이르지만, 현재 시에서 판매하는 봉투 중 가장 작은 용량은 5ℓ에 머물러 있다. 이 때문에 쓰레기 배출량이 적은 1인 가구는 봉투 채우기에 시간이 오래 걸려 악취와 위생 문제 등 불편을 겪어왔다. 시 관계자는 “생활 속 불편을 지속해서 발굴하고 개선해 나가겠다”고 말했다.이런 변화는 전국적으로 확산하고 있다. 충남 보령시는 지난해 2ℓ와 3ℓ 봉투를 도입했고, 서울 서대문구와 경기 파주시도 올해 소용량 봉투 판매를 시작했다. 전남광주 광산구·서구 등도 이달 또는 내년 1월부터 3ℓ 봉투를 공급할 예정이다. 서울 송파구는 지난해 전국 지자체 최초로 0.6ℓ 음식물 쓰레기 종량제봉투를 시범 도입했다.반대로 1인 가구 증가에 더해 수거 노동자 안전 문제가 겹치면서 대형 봉투는 사라지고 있다. 100ℓ 봉투는 쓰레기를 압축해 담으면 최대 40㎏에 이르는데 환경미화원의 허리·어깨 부상 위험을 키운다. 일부 지자체는 100ℓ 봉투를 폐지하고 75ℓ 봉투 제작도 중단하는 등 생활 방식과 수거 환경 변화에 맞춰 규격을 조정하고 있다.배출·수거 편의 개선과 함께 1인 가구 증가에 따른 근본적인 폐기물 감량 정책을 병행해야 한다는 지적도 있다. 서울디지털재단이 2020년 내놓은 ‘1인 가구 증가에 따른 일회용 플라스틱 배출 실태 분석’에 따르면 1인 가구의 하루 평균 일회용품 배출량(30개)은 다인 가구 1인당 배출량(13개)의 2.3배나 됐다. 전문가들은 “과대포장 규제 강화와 다회용품 인센티브 확대 등 소비 단계부터 쓰레기를 줄이는 대책이 필요하다”고 강조했다.창원 이창언 기자