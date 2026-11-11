박정호 경북도의원, ‘학생 통학 안전’과 ‘AI 교육의 본질’ 집중 점검

학교 담장 밖 통학로, “교육청 소관 밖 아닌 ‘책임 안의 문제’ 지적”

AI 교육의 핵심은 “교사 역량 강화”… 체계적인 교육과정 총괄 주문

이미지 확대 제367회 제2차 정례회 교육위원회 행정사무감사에서 질의하는 박정호 의원. 경북도의회 제공

세줄 요약 통학로 안전 미흡, 공문 처리 관행 질타

보도·차도 미분리 학교와 사고 증가 지적

AI 교육 분산 운영, 정규 수업 전환 촉구

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경북도의회 박정호 의원(포항, 국민의힘)은 제367회 제2차 정례회 교육위원회 행정사무감사에서 지난 9일 경북도교육청 본청, 10일 고령·성주·칠곡교육지원청을 상대로 학생 통학 안전과 AI 교육의 실효성을 집중 점검했다.의원은 교육청이 지난해 지적된 학교 밖 통학로 문제를 지자체에 공문 한 장만 보낸 뒤 ‘완료’로 처리했다고 강하게 질타했다. 조례상 담장 밖 통학로 안전도 교육감의 책무임에도 이를 ‘소관 밖’으로 떠넘긴 태도를 정조준했다.도내 통학로 현황을 보면, 보도·차도가 분리되지 않은 초등학교가 71곳이나 되고, 어린이보호구역 교통사고도 1년 새 24건에서 35건으로 늘었지만 지원은 한 해 20여건에 그치고 있으며, 중학교는 미분리 비율(24.6%)이 가장 높은데도 지원이 없는 실정이다.박 의원은 초·중학교 전반의 지원 확대를 촉구하는 한편, 공간이 부족한 곳은 학교 부지를 활용한 협력 모델을 도입하고 지자체와 정례 협의체를 가동하라고 주문했다.박 의원은 경북의 학생 AI 교육이 선도·중점학교 지정과 캠프 같은 대회형 프로그램으로 흩어져 있어, 대다수 학생이 정규 수업에서 AI를 배우는 구조가 보이지 않는다고 지적했다. 중점학교마저 1년 단위로 지정돼 연속성이 떨어진다는 점도 짚으며 분발할 것을 촉구했으며 “시범이라도 좋으니 학급 단위 정규 수업으로 이어지는 모델을 만들어야 한다”며, 흩어진 AI 교육 수업과 교원연수를 총괄 관리하는 체계와 단계별 로드맵을 마련할 것도 주문했다.10일 교육지원청 감사에서는 세 지원청이 군청에 올린 통학 안건 상당수가 ‘검토’, ‘어려움’으로 끝난 뒤 사후 관리가 없다는 점을 지적했다. 박 의원은 “협의회라는 창구는 이미 있다. 필요한 것은 안건이 끝난 뒤의 추적과 관리”라며 이행 점검 절차와 통학 안전 상설 안건화를 요구했다.박정호 의원은 이번 감사에서 일관되게 공문과 실적 건수가 아닌 학생들이 현장에서 체감하는 변화를 기준으로 교육행정을 점검했으며 “남은 감사 기간에도 학생들이 체감할 수 있는 변화를 끌어내기 위해 끝까지 세심히 챙기겠다”고 밝혔다.류정임 리포터