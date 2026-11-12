179쌍 맺은 ‘서울팅’… 올 마지막은 DDP서

전시 보고 산책… 150명 참가
9일 시에 따르면 ‘서울팅 2.0, 설렘 인(in) 서울, DDP편’은 서울의 대표 문화·디자인 공간인 DDP에서 올해를 새로운 만남으로 마무리할 수 있도록 기획됐다. 프로그램은 DDP 전시·디자인 공간 관람, 취향 맞춤 1대1 데이트, DDP 인근 도심 야경 산책 등으로 구성된다.
시 관계자는 “특별한 이벤트에 대한 부담보다 편안한 대화와 공감 속에서 서로를 알아갈 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.
주민등록상 서울에 사는 25~45세 미혼(초혼) 남녀 중 직장인·개인사업자·프리랜서 등 경제활동에 종사하는 사람이 참가 대상이다. 남녀 각 75명씩 총 150명을 뽑는다.
신청은 12일 오전부터 30일까지 탄생육아 몽땅정보통 또는 홍보물 내 QR코드로 하면 된다. 참가자는 자격 요건을 확인한 후 무작위 추첨으로 뽑는다. 결과는 12월 8일 개별 통보한다.
송현주 기자
세줄 요약
- 서울팅 올해 마지막 행사 DDP 개최
- 참가 인원 100명서 150명으로 확대
- 전시 관람·1대1 데이트·야경 산책 구성
2026-11-12 18면
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