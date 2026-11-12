전남광주시, 청년결정정부 띄운다

청년공회, 정책발굴·결정·평가까지

세줄 요약 청년결정정부 운영체계 구체화 발표

청년 공회·기획위원회 구성 계획

제안부터 평가까지 청년 참여 확대

2026-11-12 18면

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전남광주통합특별시는 청년이 정책 제안부터 결정·실행·평가까지 주체적으로 참여하는 ‘청년결정정부’ 운영 체계를 구체화한다고 11일 밝혔다.청년결정정부는 청년을 정책의 수혜자에서 주체로 전환해 직접 정책 의제를 발굴·제안하고 결정과 실행 과정에 참여하도록 하는 청년 자치 모델이다. 먼저 청년결정정부 참여기구로 청년 공회와 청년 기획위원회를 구성하고 전담 사무국을 중심으로 운영체계를 구축하는 계획을 마련했다.청년 공회는 전남광주 청년을 대상으로 성별·연령·지역·직업 등을 고려한 공개 모집을 거쳐 무작위 추첨 방식으로 50여명을 구성해 청년정책 제안과 개선 사항 발굴, 정책 숙의·의사결정·성과 평가를 맡는다.청년기획위원회는 분과별 청년 당사자와 전문가들로 구성해 청년 공회에서 제안한 의제를 구체적 정책과 사업으로 발전시키고 실행 가능성과 예산 수립 등을 검토한다.또 청년 주권 플랫폼을 구축해 정책 제안부터 심의·결정·집행·성과 관리까지 전 과정을 공개해 온라인 투표 등 청년 참여 기능을 마련할 계획이다.무안 류지홍 기자