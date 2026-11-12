‘반토막’ 울산 부유식 해상풍력… 지역 공급망 구축으로 위기 돌파

5개 컨소시엄 중 3개만 정상 추진

총사업비 42조에서 24조로 줄어

“지역 기업과 협력과제 풀어갈 것”

세줄 요약 글로벌 컨소시엄 두 곳 철수로 사업 절반 축소

총사업비·발전규모·FDI 모두 대폭 감소

울산시, 지역 공급망 협의체로 돌파 모색

2026-11-12 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산의 미래 핵심 성장 동력으로 꼽히던 부유식 해상풍력 사업이 닻을 올리기도 전에 ‘반토막’ 났다. 글로벌 대형 컨소시엄들의 줄이탈로 위기를 맞은 가운데 울산시는 ‘지역 제조산업 공급망’을 구원투수로 내세우며 정면 돌파에 나섰다.11일 울산시에 따르면 울산 앞바다 부유식 해상풍력 발전단지 개발에 참여했던 5개 글로벌 컨소시엄 중 ‘반딧불이’와 ‘귀신고래’ 컨소시엄이 철수했다.노르웨이 국영 에너지기업 에퀴노르가 주관한 반딧불이(750~950㎿ 규모)는 가장 빠른 착공이 기대됐던 곳이다. 그러나 지난해 하반기부터 정부와의 전력 계약이 무산되며 사업 추진 동력을 잃었다. 에퀴노르는 정부와 전력 단가에서 이견을 보이며 지난 5월 5조 7000억원 규모의 울산 사업을 포기했다.국내 1호 부유식 해상풍력 진출로 기대를 모았던 귀신고래(코리오 제너레이션·토탈에너지스·SK에코플랜트, 1.5GW 규모) 역시 마찬가지다. 올해 초부터 이어진 미국발 규제 강화와 글로벌 원자재 가격 급등, 고금리 기조 등 외부 경제 여건 악화로 사업성이 곤두박질치면서 결국 철수 수순을 밟게 됐다.5개 컨소시엄 기준 애초 외국인 직접 투자(FDI) 5700억원, 총사업비 41조 6000억원, 발전 규모 6GW에 달하던 사업은 FDI 2985억원, 총사업비 23조 9000억원, 3.5GW로 절반가량 줄었다. 다만, 덴마크 CIP의 해울이해상풍력발전을 비롯해 KF윈드, 문무바람 등 3개 컨소시엄은 사업을 정상 추진하고 있다. 특히 해울이해상풍력은 올해 상반기 풍력 고정가격계약 경쟁입찰에서 ‘해울이2’ 프로젝트가 최종 선정되며 사업에 속도를 내고 있다.시는 이같은 위기속에 ‘지역기업 공급망 협의체’ 구성을 승부수로 띄웠다. 당장 신규 컨소시엄 유치에 긴 시간이 걸릴 것으로 예상되는 만큼, 남은 3.5GW 규모의 사업이라도 지역 경제 발전으로 온전히 직결되게 만들겠다는 전략이다. 이 협의체는 발전사업자와 조선, 해양플랜트, 기자재 등 우수한 기술력을 갖춘 울산의 지역기업을 연결하는 핵심 소통 창구 역할을 맡게 된다. 시 관계자는 “타 지역 대비 매우 높은 공유수면 점·사용료 인하와 주민 수용성 완화 등 제도적 정비를 정부에 지속 건의하는 등 투자 환경을 개선해 왔다”며 “항만 활용과 기술개발, 인력양성 등 해상풍력 산업 전반의 협력과제를 지역 기업과 함께 풀어나갈 것”이라고 말했다.울산 조원일 기자