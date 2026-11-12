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서울 성북 삼선동1가도 ‘신통’… 최고 18층 870가구

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-11-12 00:52
입력 2026-11-12 00:52

성곽 곁 공원, 낙산 아래 단지

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서울 성북구 삼선동1가 277 일대(지도) 노후 저층 주거지가 최고 18층, 870가구 안팎의 주거단지로 재개발된다.

서울시는 이 일대 주택정비형 재개발사업의 신속통합기획(신통기획)을 확정했다고 11일 밝혔다. 신통기획은 서울시가 재개발 초기부터 주민과 정비계획 방향을 마련해 사업을 지원하는 제도다.

대상지는 지하철 4호선 한성대입구역에서 250~300m 거리에 있지만, 높이 차이가 30m 이상인 급경사에 노후 주택이 밀집해 있다. 민간·공공재개발 후보지 선정에서 세 차례 제외됐다가 지난해 6월 신통기획 후보지로 조건부 선정됐다.

이번 기획은 한양도성과 낙산의 경관을 보존하면서 주택을 공급하는 데 초점을 맞췄다. 한양도성 경계에서 20m 이내 구간에는 성곽을 따라 산책로와 쉼터를 갖춘 공원을 조성한다. 성곽과 가까운 서쪽에는 2~3층 건물을, 동쪽에는 점차 높은 건물을 배치하되 낙산 높이인 해발 125m를 넘지 않도록 했다. 용적률은 약 192%로 계획했다. 일부 제1종일반주거지역과 제2종일반주거지역(7층 이하)을 제2종일반주거지역으로 상향하는 방안도 담았다.

또 경사지를 단계적으로 조성하고, 단지 내 공공보행통로를 주변 도로와 연결해 동서 방향의 이동 편의를 높인다. 한양도성 산책로에서 단지 안까지 단차 없이 이동할 수 있는 길도 마련한다. 높이 차이가 큰 곳에는 계단식 주택인 테라스하우스를 배치해 높은 옹벽이 드러나는 것을 줄인다. 성북정보화센터와 삼선동 공영주차장은 통합 정비해 주차 공간과 방문객 편의시설을 늘린다.


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김창규 시 도시공간본부장은 “한양도성과 조화를 이루면서 쾌적한 주거환경을 갖춘 단지로 거듭날 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이범수 기자
세줄 요약
  • 삼선동1가 노후 저층지, 신통기획 확정
  • 최고 18층·870가구 안팎 재개발 계획
  • 한양도성·낙산 경관 보존형 단지 조성
2026-11-12 18면
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