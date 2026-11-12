황재철 경북도의원, CES 연수 활성화 및 교육지원청 성과관리 체계 마련 주문

CES 연수 우수 학생·교원·교육행정 담당자 참여로 미래교육 정책 역량 강화

교육지원청, 우수 기관 인센티브, 부진 기관 지원 강화 촉구

이미지 확대 질의하는 황재철 의원. 경북도의회 제공

세줄 요약 CES 연수 활성화로 미래교육 정책 발굴 주문

첨단 기술 동향 반영한 체계적 연수 제도 제안

교육지원청별 특화사업과 성과관리 체계 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

황재철 경북도의회 의원(국민의힘, 영덕)은 지난 9일 경북도교육청과 10일 고령·성주·칠곡교육지원청을 대상으로 실시한 행정사무감사에서 미래교육 환경 변화에 대한 선제적 대응과 교육지원청별 특성화 및 성과관리 체계 마련을 주문했다.황재철 경북도의원은 지난 9일 경북도교육청 행정사무감사에서 세계 최대 IT·기술 전시회인 CES(Consumer Electronics Show) 참관 및 연수 프로그램의 활성화를 적극 제안했다.인공지능과 로봇 등 첨단 디지털 기술이 교육환경을 빠르게 변화시키는 상황에서, 글로벌 기술 동향과 교육 분야 적용 사례를 직접 체감하고 이를 정책에 반영하는 노력이 필수적이라고 강조했다.이에 따라 CES 연수를 미래교육 정책 발굴의 계기로 삼아야 하며, 사전 예산 편성 및 철저한 국내 수요조사를 바탕으로 우수 학생과 교원, 관련 업무 담당자가 함께 참여하는 체계적인 연수 제도를 구축해야 한다고 촉구했다.한편, 10일 고령·성주·칠곡교육지원청 행정사무감사에서는 “22개 교육지원청이 각기 다른 지역 여건과 교육환경을 갖고 있음에도 추진하는 사업은 대체로 비슷해 지역별 특성과 차별성을 찾아보기 어렵다”며 “교육지원청마다 강점을 살린 특화사업을 발굴하고 성과를 만들어 내는 방향으로 교육행정의 변화를 이끌어야 한다”고 강조했다.이를 위해 교육지원청별 사업 성과를 객관적으로 평가하는 체계를 마련할 것을 제안했다. 황 의원은 “성과가 우수한 교육지원청에는 인센티브를 제공해 적극적인 사업 추진을 유도하고, 성과가 미흡한 교육지원청에는 단순히 평가 결과를 통보하는 데 그치지 않고 원인 분석과 컨설팅, 행정·재정적 지원을 연계해야 한다”고 밝혔다.끝으로 황재철 의원은 “모든 교육지원청이 똑같은 사업을 추진하는 것이 아니라 지역의 교육 수요와 여건에 맞는 차별화된 정책을 추진해야 한다”며 “성과평가를 통해 우수 사례는 확산하고 부족한 부분은 개선하는 선순환 체계를 구축해 경북교육 전반의 경쟁력을 높여야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터