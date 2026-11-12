경북도의회 기획경제위, 경북테크노파크 행감서 ‘송곳 질타’

고액계약·부진 펀드·보여주기식 목표 설정 집중 추궁

조직 통합 부실·지역 편중·미래산업 육성 등 기관 운영 전반에 개선 촉구

이미지 확대 지난 11일 열린 경북도의회 기획경제위원회(위원장 김창혁) 경북테크노파크 행정사무감사. 경북도의회 제공

세줄 요약 고액계약·수의계약 적정성 전면 재검토 요구

통합 이후 조직 운영·인력분장 미흡 지적

지역 편중·펀드 부진·특구 정비 대책 촉구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 기획경제위원회(위원장 김창혁)는 지난 11일 경북테크노파크를 시작으로 18일까지 6일간 소관 실국과 출연기관 등 14개 기관을 겨냥해 2026년도 행정사무감사에 착수했다. 이번 감사에서 위원회는 고액계약의 적정성 검토부터 통합 이후 조직 운영 실태, 펀드 운용 상황, 그리고 도내 일부 도시로의 편중 우려까지 기관 전반의 난맥상을 강도 높게 따져 물었다.이날 진행된 경북테크노파크 감사에서는 계약, 조직, 펀드, 지역 균형 등 핵심 현안을 두고 날카로운 질타가 이어졌다. 우선 김예영(비례) 위원은 친환경부품 복합환경 진동내구시험기(1~2차)를 비롯해 10억 원을 웃도는 고액계약 건들을 조목조목 짚었다. 그러면서 예산 집행의 효율성, 수의계약 절차의 타당성, 그리고 계약 자체의 필요성을 원점에서 엄정히 재검토하여 한 점의 의혹도 남기지 말라고 거듭 촉구했다.이어 도희재(성주) 위원은 지방소멸 위기 지역에서는 테크노파크의 사업 효과를 체감하기 어렵다고 꼬집으며, 경북의 농업대전환 기조에 발맞춘 시군 농기계 스마트화 사업 등 도내 전역이 고르게 발전할 수 있는 실효성 있는 대책 마련을 요구했다. 아울러 박순범(칠곡) 위원은 반도체를 제외한 대다수 업종이 침체에 빠진 지역 경제의 엄중한 현실을 직시하라고 강조했다. 이와 함께 경북도와 테크노파크가 미래 성장 동력인 양자기술산업에 사활을 걸고 전문인력 채용을 비롯한 빈틈없는 준비에 즉각 돌입할 것을 강력히 주문했다.배진석(경주) 위원은 기관 통폐합으로 몸집만 커졌을 뿐 조직·인력·업무분장의 체계화는 뒤따르지 못하고 있다고 지적하며, 조직진단 연구용역 결과를 제대로 분석해 인당 생산성과 직원 직무만족도를 끌어올릴 과감한 조치를 단행하라고 촉구했다. 손희권(포항) 위원은 하이브리드부품연구원과의 통합이 물리적 결합에 그친 채 사업분장은 여전히 애매하다고 꼬집으며 조속한 정리를 요구했다. 이어 기업 지원금과 관련해 업체 운영 실태를 철저히 점검하고, 절차상 하자가 단 한 건도 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하라고 강조했다.신효광(청송) 위원은 청송군 역노화 산업 도입을 위한 실태분석 및 발전방안 연구용역을 따져 물으며, 용역 결과에 따른 실적을 면밀히 분석하고 테크노파크가 구체적인 로드맵을 마련해 도민 소득 증대와 지역경제 발전이라는 성과로 입증하라고 주문했다. 윤종호(구미) 위원은 테크노파크의 펀드 관리 실태를 강하게 질타하며, 실적이 부진한 펀드는 원인부터 철저히 분석해 개선책을 내놓아야 한다고 지적했다. 아울러 경북 기업을 살리는 것이 테크노파크의 존재 이유인 만큼 제 역할을 다하라고 촉구했다.정숙경(비례) 위원은 2026년도 중소벤처기업부 경영평가 결과를 따져 물으며 뼈를 깎는 분발을 촉구했다. 또한 사업 목표와 실제 수치 사이의 괴리를 지적하며, 보여주기식 행정을 당장 멈추고 합리적이고 현실적인 목표를 다시 세우라고 강하게 요구했다. 최병근(김천) 위원은 스마트 그린물류 규제자유특구와 관련해 자전거법·주차장법 등 법령 정비 없이는 사업화가 불가능하다고 못 박으며, 관련 중앙부처를 끝까지 설득해 특구가 반드시 실제 사업으로 이어지도록 총력을 다하라고 주문했다.우충무(영주) 부위원장은 인구감소지역의 신규 창업지원 요구가 매우 큰데도 테크노파크 이사회와 운영위원회의 인적 구성을 보면 대부분의 사업이 도내 규모 있는 도시로 쏠릴 우려가 크다고 지적하며, 22개 시군 어느 곳도 소외되지 않도록 사업을 균형 있게 추진하라고 강력히 촉구했다.김창혁(구미) 위원장은 “경북테크노파크는 경북의 성장 엔진인 첨단 AI로봇, 첨단모빌리티, 2차전지, 반도체산업은 물론 식품산업과 방위산업까지 책임지고 키워내야 한다”며 “관련 부서 신설과 조직개편 등 과감한 쇄신을 통해 경북의 미래 먹거리를 발굴하고 지역경제 성장을 이끄는 기관으로 반드시 거듭나야 한다”고 강조했다.류정임 리포터