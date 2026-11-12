경북도의회 행정보건복지위원회, 새마을재단·경북행복재단·김천의료원 행정사무감사 실시

빈틈없는 복지·의료망 구축… 도민 권익 증진 총력

이미지 확대 경북도의회 행정보건복지위원회(위원장 김일수) 경북새마을재단·경북행복재단 행정사무감사. 경북도의회 제공

이미지 확대 경북도의회 행정보건복지위원회(위원장 김일수) 김천의료원 행정사무감사. 경북도의회 제공

세줄 요약 새마을재단 감사, 위원회 정비와 예산 투명성 요구

경북행복재단, 통합돌봄·청소년 자립 지원 점검

김천의료원, 의료 사각지대 해소와 청렴성 강조

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경북도의회 행정보건복지위원회(위원장 김일수)는 지난 10일 새마을재단, 경북행복재단, 김천의료원에 대한 행정사무감사를 실시했다.새마을재단 감사에서 조용진 의원(김천)은 장기간 열리지 않은 각종 위원회의 실태를 짚어보며, 중복되거나 실효성이 떨어진 조직을 통폐합하는 등 정비를 요구했다. 또한 아동 대상 교육사업의 타당성을 재점검하고, 현장에서 뛰는 단체와 청년·미래 세대 중심의 국내 조직에 대한 실질적인 지원 확대를 당부했다.박채아 의원(경산)은 잦은 예산 전용 문제를 꼬집으며 예산 편성을 더욱 정확하게 할 것을 촉구했다. 이어 조례와 정관, 홈페이지 간 사업 명칭을 통일성 있게 다듬고, 한 회계법인이 보조금 검증과 결산 감사를 중복으로 맡지 않도록 지침을 엄격히 지켜 회계 투명성을 높이라고 주문했다.연규식 의원(포항)은 시대 변화에 알맞은 새로운 형태의 새마을운동 전개 방향을 찾아야 한다고 목소리를 높였다. 아울러 새마을 시범마을 사업이 끝난 뒤에도 마을 스스로 자립할 수 있도록 사후 관리에 힘써 주변 지역까지 활력을 퍼뜨리는 선순환 체계를 만들어 달라고 당부했다.경북행복재단 행정사무감사에서 이동업 의원(포항)은 기관 통합 전후를 비교하며 조직의 효율적인 관리 실태를 점검하고, 통합으로 조직이 커진 만큼 그에 걸맞은 책임 있는 기관 운영을 촉구했다. 이어 보호가 필요한 가정 밖 청소년들이 지역사회 안에서 안정적으로 자립할 수 있도록 촘촘한 통합 지원 체계 구축을 당부했다.마정연 의원(비례)은 도시형·도농복합형·농촌형 통합돌봄 모형 연구가 각 시·군에 실제 적용될 수 있는 방안 마련을 촉구하며, 시골 작은 동네라도 소외받는 곳 없이 도민 누구나 같은 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 사각지대 없는 정책 추진을 주문했다.권백신 부위원장(안동)은 재단의 투명하고 책임 있는 운영을 강조한 데 이어, 청소년 정책 제안이 시범사업으로라도 실제 정책으로 실현될 수 있도록 구체적인 실행 방안 마련을 촉구했다. 아울러 청소년참여위원회가 더욱 내실 있게 운영될 수 있도록, 소관 부서와 적극 협의하여 실효성 있는 제도적·재정적 기반 구축을 주문했다.김일수 위원장(구미)은 여성장애인복지관의 부지 확보와 관련해 제반 협의와 행정 절차를 철저히 이행할 것을 주문했다. 아울러 ‘행복놀이터’가 학부모와 지역사회가 함께 소통하는 공간으로 자리매김할 수 있도록 재단 차원의 적극적인 홍보와 지원을 당부했다.김천의료원 행정사무감사에서 노성환 의원(고령)은 의료 사각지대를 없애기 위해 ‘찾아가는 행복병원’ 운영을 더욱 내실 있게 다져야 한다고 강조했다. 이어 검사로 찾아낸 질환을 살던 곳 근처에서 곧바로 치료할 수 있도록 지역 보건소 및 의료기관과 긴밀한 협력 체계를 꾸려, 의료 취약지 주민의 건강권을 확실히 지켜 달라고 당부했다.최병준 의원(경주)은 의료 서비스의 질을 높이는 것만큼이나 조직 운영을 투명하고 공정하게 이끄는 것 역시 공공기관의 기본 책무라고 짚으며 청렴도를 끌어올리라고 주문했다. 아울러 예산 집행 규칙을 엄격히 따르고 한 치의 누수 없는 객관적인 채용 평가 기준을 세우는 등 전반적인 기관 운영에 만전을 기하라고 촉구했다.김일수 위원장은 “도민의 건강과 행복을 최우선 가치로 삼고 실효성 있는 제도 개선을 이끌어내는 데 도의회 차원에서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 행정보건복지위원회는 12일, 안동의료원, 경북도호국보훈재단, 경북여성정책개발원에 대한 행정사무감사를 실시한다.류정임 리포터