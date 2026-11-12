광명시의회, ‘신천~하안~신림선’ 신설 릴레이 동참… 광역철도 확충 촉구

세줄 요약 광명시의회, 신천~하안~신림선 챌린지 동참

광역철도 확충과 교통 불편 해소 필요성 강조

시민 서명·범시민 추진위로 신설 요구 확산

이미지 확대 12일 ‘신천~하안~신림선 신설을 위한 릴레이 챌린지’에 동참한 이형덕 의장. 광명시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광명시의회(의장 이형덕)가 수도권 서남부 광역철도망 확충을 바라는 시민들의 목소리에 힘을 보탰다.이형덕 의장은 12일 박승원 광명시장의 지목을 받아 ‘신천~하안~신림선 신설을 위한 릴레이 챌린지’에 동참했다.이번 챌린지는 경기 시흥시 신천에서 광명 하안동을 거쳐 서울 신림까지 연결하는 광역철도 신설을 촉구하기 위해 시민들이 자발적으로 시작한 캠페인이다.앞서 지난 10월 23일 신천~하안~신림선 신설 범시민 추진위원회가 광명시청 잔디광장에서 챌린지를 시작했으며, 같은 달 27일에는 박승원 광명시장이 두 번째 주자로 참여해 철도 신설의 필요성을 강조했다.광명시흥 3기 신도시와 광명 하안동을 경유해 시흥 신천역과 서울 독산·신림을 잇는 총연장 16.4㎞ 규모의 광역철도가 바로 ‘신천~하안~신림선’이다.현재 광명시는 해당 철도 노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하고, 수도권 서남부선 광역철도 민간투자사업을 조속히 추진할 것을 강하게 요구한다.이와 함께 지난 9월에는 시민 1만 5990명이 동참한 철도 신설 촉구 서명부를 국토교통부에 제출하는 등 지역 주민들의 뜨거운 개통 염원이 계속된다.이형덕 의장은 “신천~하안~신림선은 시민들의 교통 불편을 해소하고 수도권 서남부 지역의 접근성을 높이기 위한 중요한 교통망”이라며 “시민들의 오랜 염원이 실현될 수 있도록 광명시의회도 관계기관과 긴밀히 협력하며 힘을 보태겠다”고 말했다.한편, 이 의장은 이번 챌린지의 다음 참여자로 최민, 유종상 경기도의회 의원, 권예성 광명시공익활동지원센터장을 지목하며 신천~하안~신림선 신설을 위한 지속적인 관심과 동참을 당부했다.류정임 리포터