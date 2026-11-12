광명시의회, ‘신천~하안~신림선’ 신설 릴레이 동참… 광역철도 확충 촉구
수정 2026-11-12 16:10
입력 2026-11-12 16:10
세줄 요약
- 광명시의회, 신천~하안~신림선 챌린지 동참
- 광역철도 확충과 교통 불편 해소 필요성 강조
- 시민 서명·범시민 추진위로 신설 요구 확산
광명시의회(의장 이형덕)가 수도권 서남부 광역철도망 확충을 바라는 시민들의 목소리에 힘을 보탰다.
이형덕 의장은 12일 박승원 광명시장의 지목을 받아 ‘신천~하안~신림선 신설을 위한 릴레이 챌린지’에 동참했다.
이번 챌린지는 경기 시흥시 신천에서 광명 하안동을 거쳐 서울 신림까지 연결하는 광역철도 신설을 촉구하기 위해 시민들이 자발적으로 시작한 캠페인이다.
앞서 지난 10월 23일 신천~하안~신림선 신설 범시민 추진위원회가 광명시청 잔디광장에서 챌린지를 시작했으며, 같은 달 27일에는 박승원 광명시장이 두 번째 주자로 참여해 철도 신설의 필요성을 강조했다.
광명시흥 3기 신도시와 광명 하안동을 경유해 시흥 신천역과 서울 독산·신림을 잇는 총연장 16.4㎞ 규모의 광역철도가 바로 ‘신천~하안~신림선’이다.
현재 광명시는 해당 철도 노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하고, 수도권 서남부선 광역철도 민간투자사업을 조속히 추진할 것을 강하게 요구한다.
이와 함께 지난 9월에는 시민 1만 5990명이 동참한 철도 신설 촉구 서명부를 국토교통부에 제출하는 등 지역 주민들의 뜨거운 개통 염원이 계속된다.
이형덕 의장은 “신천~하안~신림선은 시민들의 교통 불편을 해소하고 수도권 서남부 지역의 접근성을 높이기 위한 중요한 교통망”이라며 “시민들의 오랜 염원이 실현될 수 있도록 광명시의회도 관계기관과 긴밀히 협력하며 힘을 보태겠다”고 말했다.
한편, 이 의장은 이번 챌린지의 다음 참여자로 최민, 유종상 경기도의회 의원, 권예성 광명시공익활동지원센터장을 지목하며 신천~하안~신림선 신설을 위한 지속적인 관심과 동참을 당부했다.
류정임 리포터
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