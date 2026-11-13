메타세쿼이아 숲길 괴롭히는 흙먼지

인접 LH 성토 부지서 날아와

고양시 “대책 마련 요구할 것”

이미지 확대 경기 고양시 일산호수공원과 맞닿은 한국토지주택공사(LH)의 공원 조성 예정지

세줄 요약 일산호수공원 명소화 계획 발표

메타세쿼이아 숲길 흙먼지 민원 확산

LH 성토 부지 비산먼지 대책 요구

2026-11-13 19면

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경기 고양시가 일산호수공원을 사계절 내내 찾고 싶은 명소로 가꾸겠다며 환경 개선 계획을 발표했지만, 정작 공원과 맞닿은 한국토지주택공사(LH)의 공원 조성 예정지에서 흙먼지가 날려 시민들이 불편을 겪고 있다.12일 서울신문 취재를 종합하면 일산호수공원 남서쪽 메타세쿼이아 숲길 일부 구간이 흙먼지로 자주 뒤덮이고 있다. 문제가 된 곳은 호수교 아래에서 노래하는 분수대 방향으로 이어지는 약 260m 구간이다. 공원과 인접한 폭 약 30m의 구거(배수로)를 메운 나대지가 길게 펼쳐져 있으며, 바람이 불면 이곳에서 발생한 흙먼지가 산책로까지 날아들고 있다. 이곳은 반도건설이 지상 최고 49층, 6개동, 1694가구 규모의 아파트를 짓고 있는 공사장과도 인접해 있어 시민들은 아파트 공사장에서 흙먼지가 발생하는 것으로 의심했으나 고양시의 현장 확인 결과 LH가 공원 조성을 위해 마련한 성토 부지(흙을 쌓아 놓은 곳)에서 비롯된 것으로 파악됐다.메타세쿼이아 숲길은 1996년 개장한 일산호수공원의 대표적인 산책 명소다. 전체 길이가 약 1.7㎞에 달하며 매일 많은 시민이 걷거나 달리기를 즐기는 곳이다. 그러나 인접한 성토 부지에서 흙먼지가 날아들면서 쾌적한 산책 환경이 위협받고 있다.고양시 관계자는 “LH가 공원 조성을 위해 배수로 등을 메운 성토 부지에서 흙먼지가 발생하고 있는 것으로 파악됐다“며 “LH에 비산먼지 방지 대책을 세우라고 통보하겠다”고 말했다.한편 고양시는 이날 일산호수공원 개장 30주년을 맞아 노후 시설을 정비하고 휴식 공간을 확충하는 등 공원 명소화 사업을 추진한다고 밝혔다. 노후 선착장을 호수 조망 공간으로 정비하고 야외무대 관람석에 그늘막을 설치하기로 했다. 민경선 시장은 “시민들이 더 오래 머물며 쉬어 가고 싶은 공간으로 가꿔 사계절 내내 찾고 싶은 매력적인 공원으로 만들겠다”고 말했다. 그러나 공원 내부 시설 개선에 공을 들이면서도 정작 시민들이 매일 이용하는 산책로 옆에서 발생하는 흙먼지 관리에는 허점을 드러냈다는 지적이다.글·사진 한상봉 기자