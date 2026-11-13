“안목아, 잘가”… 4개월 재활 끝 남방큰돌고래 바다로

구조·치료 뒤 방류 국내 첫 사례
“안목아, 제주 바다야. 마음껏 헤엄치렴.”
12일 오전 11시 5분쯤 제주 서귀포시 화순항 앞바다. 코발트빛 바다와 늦가을 햇살이 어우러진 산방산과 용머리해안을 배경으로 남방큰돌고래 ‘안목이’(4~5세 추정)가 마침내 푸른 바다로 뛰어들었다. 잠시 주변을 살피던 안목이는 사계 해안을 지나 송악산을 거쳐 이내 대정 쪽 바다로 사라졌다.
안목이의 방류는 지난 7월 강릉항에서 구조된 지 약 4개월 만에 이뤄졌다. 구조 당시 안목이는 허리 부위가 약 20㎝ 찢어지는 등 선박 스크루에 의한 사고로 추정되는 상처를 몸 곳곳에 입고 있었다. 구조 직후 괴사 직전 조직을 제거하고 소독과 항생제 투여, 봉합 등 치료를 받았다. 울산 장생포 고래생태체험관으로 옮겨져 집중 치료와 재활을 거친 안목이는 전날 오후 해양환경공단 조사3호에 실린 뒤 20시간의 항해 끝에 이날 오전 9시 30분쯤 제주에 도착했다.
김현성 해양수산부 해양생태과장은 “안목이가 야생에서 살아갈 기본적인 신체 능력을 회복했고, 시설에 오래 머물수록 야생성이 떨어질 수 있어 방류를 결정했다”고 설명했다. 해수부 측은 “이번 방류는 야생 돌고래를 구조해 전문 시설에서 장기간 치료·재활한 뒤 자연으로 돌려보낸 국내 첫 사례”라며 “전 세계적으로도 드문 사례”라고 강조했다.
국립수산과학원 고래연구소는 안목이의 등지느러미에 위성추적 장치를 부착해 앞으로 1~3개월간 이동 경로와 야생 적응 상황을 관찰한다. 추적 장치는 이후 자연스럽게 떨어지도록 설계됐다.
방류를 지켜본 오승목 다큐제주 감독은 “나이로 보면 안목이가 어미를 다시 만날 가능성도 충분하다”고 귀띔했다.
서귀포 강동삼 기자
세줄 요약
- 강릉항 구조 후 4개월 재활 끝 제주 방류
- 선박 사고 추정 상처 치료·재활 과정 진행
- 국내 첫 장기 치료 후 야생 복귀 사례
2026-11-13 19면
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