경북도의회 문화환경위, 경북도체육회·장애인체육회·경북문화재단 행정사무감사 실시

체육인 복지와 스포츠 지원체계 개선, 예산 집행 적정성 집중 질의

지역 예술인 지원 확대와 문화산업 육성 역할 강화 당부

이미지 확대 지난 11일 열린 경북도의회 문화환경위원회(김대진 위원장)는 경북도체육회와 장애인체육회, 경북문화재단을 상대로 2026년도 행정사무감사를 실시했다. 경북도의회 제공

이미지 확대 지난 11일 열린 경북도의회 문화환경위원회(김대진 위원장)는 경북도체육회와 장애인체육회, 경북문화재단을 상대로 2026년도 행정사무감사를 실시했다. 경북도의회 제공

세줄 요약 체육회·장애인체육회·문화재단 행정사무감사 실시

예산 집행·회계 관리·정보 공개 투명성 점검

선수·지도자·예술인 처우 개선과 지원 확대 요구

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경북도의회 문화환경위원회(김대진 위원장)는 지난 11일 경북도체육회와 장애인체육회, 경북문화재단을 상대로 2026년도 행정사무감사를 진행했다. 이번 감사에서는 체육인 처우 개선과 체육단체 운영 투명성 확보, 지역 문화예술 지원 확대 등이 집중 점검됐으며, 예산 집행 및 기관 전반의 운영 효율성을 높이기 위한 다각도의 개선 방안이 요구됐다.우영봉 부위원장(경산)은 경북도체육회가 예산 집행내역 등 주요 경영정보를 제때 공개하지 않은 점을 지적하며, 도민의 알권리와 경영 투명성 확보를 위해 공시 시기를 준수하고, 체계적인 관리에 나설 것을 촉구했다. 또한, 경북문화재단의 산하기관이 계좌정보 불일치와 증빙 누락 등 회계처리 문제가 감사지적된 것과 관련해 회계기준을 정비하고 체계적인 회계 운영·관리체계를 마련할 것을 당부했다.공승희 위원(비례)은 전국체육대회 경북 선수단 단복의 품질과 기능성이 미흡한 점을 지적하며, 선수들의 자긍심과 활동 편의성을 고려한 품질 검증 강화와 업체 선정 기준 개선을 촉구했다. 또한, 경북문화재단의 지역한복문화창작소 조성사업 집행액과 시설 관리운영비 등 행정사무감사 자료가 상호 일치하지 않는다고 지적하며, 실제 집행내역을 철저히 검증해 의회 제출자료의 정확성과 신뢰성을 확보할 것을 주문했다.김용현 위원(구미)은 경북스포츠과학센터가 보유한 영상분석시스템 등 고가 장비의 활용 실적이 전무한 점을 지적하며, 미활용 장비에 대한 전수점검과 활용도 제고를 통해 도내 선수들이 스포츠과학 지원의 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 개선할 것을 촉구했다. 이어 경북문화재단의 지역문화예술특성화지원사업 중 창작지원 규모가 축소된 점을 우려하며, 지역 예술인의 창작활동이 위축되지 않도록 민간 후원과 연계한 안정적인 재원 확보를 당부했다.박승직 위원(경주)은 경북도체육회의 종합청렴도가 3등급에 머문 점을 짚으며 조직 운영의 투명성 강화를 당부했다. 특히 고(故) 최숙현 선수 사건 손해배상 문제로 경주시와 시체육회 간 갈등이 이어지고 있는 만큼, 도 차원의 적극적인 중재와 합리적인 대책 마련을 촉구했다. 이와 함께 경북문화재단의 대규모 행사 용역이 특정 업체에 편중된 점을 지적하며 도내 업체 참여 확대와 철저한 예산 관리를 주문했다.양유혁 위원(비례)은 매년 반복되는 생활체육지도자 결원과 전문 인력 수급 난항을 염려하며 급여체계 개선 등 실질적인 처우 대책 마련을 강조했다. 아울러 내년 4월 ‘한복문화산업 진흥법’ 시행을 앞두고 한국한복진흥원이 국가 전담기관으로 지정될 수 있도록 경상북도와 재단이 긴밀하게 협력하여 선제적인 유치 전략에 나설 것을 당부했다.윤철남 위원(영양)은 경북태권도협회 징계 관련 소송과 민원으로 체육단체 간 갈등이 계속되는 점을 우려하며, 체육인들이 활동에 전념할 수 있도록 공정한 민원처리 체계 마련을 주문했다. 또한 경북문화재단의 통합문화이용권 가맹점이 영양·봉화·울릉 등 일부 지역에 부족한 점을 지적하며, 지역별 여건에 맞춘 가맹점 확충과 맞춤형 지원을 촉구했다.장명수 위원(포항)은 경북도체육회의 스포츠메세나 사업이 올해 후원금 목표액에 비해 실적이 저조한 점을 지적하며, 기업과 단체의 참여를 확대해 안정적인 체육 후원체계를 마련할 것을 촉구했다. 또한, 경북문화재단이 전년도 행정사무감사 지적사항을 모두 완료 처리했으나 일부는 실제 개선 여부 파악이 불분명하게 표기된 점을 지적하며, 계획 수립과 실제 이행 결과를 명확히 구분하고, 처리상태를 정확히 관리·보고할 것을 촉구했다.장은주 위원(비례)은 경북도체육회의 수의계약이 타 시도 업체와 일부 도내 지역에 편중된 점을 지적하며, 도내 전역의 업체가 고르게 참여할 수 있도록 개선을 주문했다. 또한 장애인체육회활성화지원 사업 집행률이 저조한 점을 지적하며, 시군 장애인체육회 설립 확대와 생활체육지도자 처우 개선 등 장애인 체육활동 지원을 강화할 것을 촉구했다. 아울러, 경북문화재단에는 지역 예술인들이 예술활동 경력을 공식적으로 인정받도록 지원하는 것에 그치지 않고, 권익 보호와 안정적인 창작환경 조성을 위한 실질적인 복지지원 확대를 당부했다.김대진 위원장(안동)은 경상북도체육회와 경북도장애인체육회에 대해 체육지도자와 선수단의 인권·복지 향상 및 장애인체육인 처우 개선을 강조하며, 경북 체육인의 위상 제고와 도민 건강증진을 위한 책임감 있는 업무 추진을 당부했다. 이어 경북문화재단에는 정부의 지역 주도 문화정책에 발맞춰 광역문화재단의 역할을 정립하고, 시군에 대한 재정·기획 지원과 지역 문화예술인 및 콘텐츠 육성을 통해 문화산업의 성장을 뒷받침할 것을 주문했다.끝으로 “체육과 문화예술은 도민의 삶의 질을 높이는 중요한 분야인 만큼, 이번 감사에서 지적된 사항들이 실질적인 개선으로 이어져야 한다”며 “각 기관이 본연의 역할과 책임을 다해 도민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 주길 바란다”고 당부했다.류정임 리포터