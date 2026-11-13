경북도의회 건설소방위, 김천·구미소방서, 남부건설사업소 행정사무감사 실시

소방대원 근무 여건 개선·재난 대응역량 강화 주문

도로공사 집행률 제고·도로 정비 강화·공사대금 적기 지급 촉구

이미지 확대 지난 12일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 김천소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공

이미지 확대 지난 12일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 구미소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공

이미지 확대 지난 12일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 남부건설사업소 행정사무감사. 경북도의회 제공

세줄 요약 김천·구미소방서 감사, 인력·근무체계 점검

화재·화학사고·전기차 화재 대응 강화 주문

남부건설사업소, 도로·예산·계약 관리 지적

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경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청)는 지난 12일 김천소방서, 구미소방서, 남부건설사업소를 대상으로 2026년도 행정사무감사 2일차 일정을 진행했다.이날 위원들은 소방대원의 근무 환경과 지역별 재난 대응 체계를 면밀히 점검하고, 도로 사업의 예산 집행 및 유지관리 실태를 살피며 도민의 안전을 지키기 위한 실효성 있는 개선책을 요구했다.김천소방서 감사에서 허복 의원(구미)은 현장대응단 인력 부족으로 인한 장시간 연속근무가 대원들의 건강과 현장 대응력을 해칠 수 있다고 지적하며, 소방본부와 협의해 인력 충원과 근무체계 개편을 통해 충분한 휴식을 보장하라고 촉구했다. 김재환 의원(예천)은 산악 및 계곡 사고에 대비한 위치표지판 관리와 통신 음영지역 해소를 주문했고, 구급대원 자격별 배치 현황을 점검하며 꾸준한 교육으로 응급처치 역량을 강화해 달라고 당부했다.김창기 의원(문경)은 소방 관련 단속 실적이 자료마다 엇갈리는 점을 꼬집어 정확하고 신뢰성 있는 자료 제출을 요구했으며, 예산·집행·이월 내역을 명확히 정리해 감사의 정확도를 높이라고 주문했다. 김진욱 의원(상주)은 다수119안전센터 신축 공정 및 준공 계획을 점검하면서 이전 후 반환될 기존 청사의 내진보강 필요성에 의문을 제기했고, 계약과 집행 내역을 세밀하게 살펴 불필요한 예산 낭비를 막으라고 요구했다.이종평 의원(청도)은 산업단지 확장에 따른 공장 화재와 유해물질 사고에 대비하고, 관계기관과 협력해 주민 보호대책을 강화할 것을 주문했다. 또한 비상연락망 확인에 그치지 않고 실제 응소 가능성을 점검하는 비상소집훈련을 검토할 것을 요청했다. 김수문 의원(의성)은 대규모 축제에서 다수의 부상자가 발생하는 상황에 대비해 현장 대응과 의료기관 분산 이송체계를 철저히 준비할 것을 당부했다. 기존 다수119안전센터 내진보강에 대해서는 사업 추진 경위와 비용 부담의 적정성을 재검토하고 위원회에 보고할 것을 요구했다.윤승오 의원(영천)은 감사·징계 관련 요구자료를 빠짐없이 신속하게 제출하고, 감사자료와 답변의 정확성을 높일 것을 촉구했다. 아울러 의용소방대를 투명하게 운영하고, 소방공무원과 의용소방대의 역할을 명확히 구분해 지역 안전활동의 신뢰를 높일 것을 당부했다.이우청 위원장(김천)은 과도한 연속근무를 줄일 수 있도록 소방본부와 인력 운영 개선 방안을 협의할 것을 주문했다. 또한 기존 다수119안전센터 내진보강의 추진 경위와 필요성, 도와 시의 비용 부담을 면밀히 검토해 위원회에 보고할 것을 요구했다.구미소방서 감사에서 윤승오 의원은 소방 수요가 증가하는 산동읍의 안전센터 신설을 적극 추진하고, 원거리 지역의 출동 공백을 최소화할 것을 주문했으며, 소방차량 교통사고 예방교육과 현장 지휘관의 위험 판단 역량을 강화해 대원의 안전을 확보할 것을 당부했다. 김창기 의원은 고충심사위원회에 여성 참여를 확대하고, 다자녀 양육 등 직원들의 고충을 세심하게 고려한 인사 운영을 주문했다. 아울러 구급차 등 소방차량의 사고가 증가한 점을 지적하며 운전교육과 안전관리를 강화할 것을 요청했다.김재환 의원은 유해화학물질 취급업체가 많은 지역 특성을 고려해 누출 사고 대응체계를 점검했다. 사고물질 확인과 유출 차단, 주민 대피가 신속하게 이루어지도록 반복훈련을 통해 실전 대응역량을 높일 것을 주문했다. 정윤태 의원은 지하주차장 내 전기차 화재의 진압 어려움과 피해 확산 위험을 지적하며 충전시설의 지상 이전을 지속적으로 유도할 것을 요청했다. 이전이 어려운 시설은 안전설비를 보강하고 현장 여건에 맞는 대응체계를 갖출 것을 당부했다.이종평 의원은 고층건축물 화재 시 사다리차의 도달 높이를 넘어서는 구간의 진압·구조 대책을 점검했다. 또한 건물 내 소방시설을 활용한 실전훈련과 대피에 어려움이 있는 주민을 위한 피난대책을 강화할 것을 주문했다. 김진욱 의원(상주)은 소규모 공사 계약에서 지역 업체 활용을 확대하도록 요구했다. 또한 특정 업체에 집중된 차고문 수리 계약의 적정성 점검을 요청했으며, 동일 시설의 반복 수리 원인과 하자보수 대상 여부를 확인해 예산이 불필요하게 지출되지 않도록 할 것을 당부했다.윤기현 부위원장은 소화전 등 소방용수시설을 철저히 점검하고, 주변 이용 여건과 주민 불편도 함께 살필 것을 당부했다. 또한 과거 불산 누출 사고를 교훈 삼아 화학사고가 인명·환경 피해로 이어지지 않도록 대응체계를 지속적으로 점검할 것을 주문했다. 허복 의원은 현장대응단의 인력 부족으로 장시간 연속근무가 이어지는 실태를 지적하며 소방본부 차원의 개선을 촉구했다. 대원의 피로 누적이 구조활동과 안전에 영향을 미칠 수 있는 만큼 근무시간 조정과 인력 보강에 적극 나설 것을 요구했다.이우청 위원장은 전통시장 소화전과 비상소화장치 주변의 적치물·불법주차를 관리해 화재 시 즉시 사용할 수 있도록 하고, 시설공사 예산과 계약 내역을 명확하게 표시하여 감사자료의 정확성을 높일 것을 당부했다.남부건설사업소 감사에서 허복 의원은 공모로 이전 대상지를 정하고도 사업이 제자리걸음을 걷는 이유를 따져 물으며, 행정 신뢰 회복과 지역 갈등 방지를 위한 책임 있는 대책 마련을 촉구했다. 윤승오 의원은 급경사지 붕괴위험지역 정비사업의 부진한 집행률을 지적하면서, 법적 허용 범위 내에서 유연한 예산 운용 방식을 검토해 시급한 구간을 적기에 정비하라고 주문했다.김수문 의원은 위임국도 포장 정비 계획과 함께 폐기물 처리용역 계약 과정에서 원거리 업체를 선정한 이유를 집중 점검했고, 운반 거리와 현장 여건에 맞춘 합리적인 계약 관리를 당부했다. 김재환 의원은 계약 및 감사 업무의 과도한 중복과 하위직 중심의 인력 배치가 업무에 큰 부담이 된다고 짚어내며, 숙련 인력 확충과 철저한 직무교육을 통해 업무 신뢰도를 높이라고 요구했다.김창기 의원은 회생절차에 들어간 시공업체에 지급한 선급금의 회수 상황을 점검하고, 채권 관리를 철저히 할 것을 요구했다. 또한 보상·철거 등으로 지연되는 사업과 이월·재배정 예산이 투입되는 사업의 추진 상황을 살펴 공사가 조속히 진행되도록 관리할 것을 주문했다. 정윤태 의원은 울릉지역 도로공사의 해역 이용 협의 등 사전 행정절차를 충분히 이행한 뒤 사업을 추진할 것을 당부했다. 급경사지 정비사업도 현장 여건과 지질조사를 설계에 면밀히 반영해 설계변경과 공사 지연에 따른 시공업체 부담을 줄일 것을 주문했다.이종평 의원은 통행량이 많은 경산~청도 구간 도로의 확·포장공사 필요성을 강조하며 사업 추진에 지속적인 관심을 기울일 것을 요청했다. 또한 필요한 재원을 확보하고 도로 이용자의 불편과 사고 위험을 줄일 것을 당부했다. 윤기현 부위원장은 반복적인 부분 보수에 머무르지 않도록 도로 포장 정비의 중장기 계획을 마련할 것을 주문했다. 아울러 유지보수 예산을 적극 확보해 포트홀 등 위험 요인을 선제적으로 정비하고 도민의 안전과 이용 편의를 높일 것을 촉구했다.김진욱 의원(상주)은 예산 분산과 공사 장기화가 물가 상승에 따른 사업비 증가와 시공업체 부담으로 이어진다고 지적하며 계속사업에 대한 집중 투자를 주문했다. 또한 사업기간과 공사기간을 명확히 구분하고, 설계 단계에서 현장 여건을 충분히 검토해 불필요한 설계변경을 줄일 것을 요구했다.이우청 위원장은 이날 감사에서 제기된 사항의 개선을 당부하며 결원 해소를 위해 인사 부서와 적극 협의하고, 공사·물품대금의 지급 지연을 개선할 것을 강하게 촉구했다. 아울러 현장의 타당성 검토부터 계약·집행까지 책임 있게 관리해 이번 감사의 지적사항이 실질적인 개선으로 이어지도록 할 것을 당부했다.한편, 경북도의회 건설소방위원회는 13일 청도소방서, 영천소방서, 의성소방서를 대상으로 행정사무감사를 이어갈 예정이다.류정임 리포터