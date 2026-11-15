서울 응암동에 ‘초품아’ 1118가구 단지

2017년 구역 해제 후 사업 재추진

응암초 인근은 낮게… 일조권 확보

2026-11-16 19면

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서울 은평구 응암동 응암초등학교를 품은 1118가구 아파트 단지가 들어설 예정이다.서울시는 지난 13일 ‘제13차 도시계획위원회 수권분과위원회’를 열고 응암동 675번지 일대 주택정비형 재개발 정비구역 지정 및 정비계획 결정, 경관심의안을 수정가결했다고 15일 밝혔다.이 지역은 1970년대 형성된 노후 저층주거지로 도로가 좁고 보행 공간이 부족해 정비사업이 추진됐으나 2017년 정비구역 해제로 사업이 중단됐다. 그러다 지난해 3월 신속통합기획(신통기획) 가이드라인이 수립돼 사업이 재개됐다. 학교 전면에 입체공원을 조성해 개방감을 확보하고 공공보행통로와 단지 내·외부를 잇는 보행축을 만들 예정이다. 학교와 가까운 쪽에는 중·저층을 배치하고 멀어질수록 건축물 높이를 올리는 방식으로 학생들의 일조권을 확보할 계획이다.박재홍 기자